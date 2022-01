Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Friedrichshafen

Mehrere Fahrzeuglenker nicht verkehrsfähig

Samstagnacht nach 23 Uhr endete die Fahrt für 2 Pkw Lenker auf der Flugplatzstraße nachdem sie von der Polizei kontrolliert wurden. Der Atemalkoholtest eines 25-jährigen Mercedesfahrers erbrachte einen Wert von 1,84 Promille. Zudem war er unberechtigt mit einem Firmenfahrzeug unterwegs und konnte keinen Führerschein vorweisen. Der Drogenvortest eines 25-jährigen VW Fahrers fiel kurze Zeit später positiv aus, weswegen beiden Fahrern im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Bereits am Nachmittag, kurz vor 15 Uhr, wurde eine 41-jährige Pkw-Lenkerin nach Zeugenhinweisen in der Äußeren Ailinger Straße kontrolliert. Ihr Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 3,78 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen.

Friedrichshafen

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr wurde ein 32-jähriger in der Ailinger Straße / Höhe Volksbank durch Polizeikräfte kontrolliert. Er verweigerte sich dieser Personenkontrolle und jeglicher Kooperation. Zudem filmte er die Polizisten, deren Maßnahmen und Gespräche. Anschließend musste der 32-jährige unter Zwangsanwendung zur Dienststelle gebracht werden. Dort beleidigte er mehrfach die mit ihm befassten Polizisten. Letztlich wurde das Mobiltelefon beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

