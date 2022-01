Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Brandstiftung - Altkleidercontainer vollständig ausgebrannt

Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr wurden die Altkleidercontainer beim Penny in der Moosheimer Straße durch unbekannte Täter in Brand gesteckt. Die Container brannten vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1.600 Euro. Glücklicherweise griff das Feuer auf kein Gebäude über. Es ist nicht der erste Vorfall an dieser Örtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Wohnungsbrand - niemand verletzt

Ein Bewohner in der Neidlingstraße stellte am Samstagabend kurz vor 22 Uhr, Brandgeruch in seiner Küche fest. Hinter der Spülmaschine war schwarzer Rauch erkennbar. Die vom Bewohner alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf mussten die Wand hinter der Spülmaschine öffnen. Mutmaßlich ein Elektrokabel war ursächlich für die Brandentstehung. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

