Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag um 16:20 Uhr auf der L 268 zwischen Mengen und Mottschieß ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer eines Audi A6 Avant kam aus bislang unbekannter Ursache im dortigen Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ebenso seine 22-jährige Beifahrerin. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Glücklicherweise blieben die beiden Kinder, 10 Monate und zwei Jahre alt, die sich im Fahrzeug auf dem Rücksitz befanden unverletzt. Zur Aufnahme des Unfalls musste die L 268 kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt werden. Es waren mehrere Rettungskräfte, u.a. auch die Feuerwehr Mengen, vor Ort. Das beteiligte Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Meßkirch

Verkehrsunfall aufgrund Glatteis

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag um 17:40 Uhr auf der L 195 bei Walbertsweiler. Aufgrund überfrierender Nässe kam der 71-jährige Lenker einer Mercedes-Benz E-Klasse, welcher von Meßkirch in Fahrtrichtung Wald fuhr, auf die Gegenfahrbahn und touchierte zunächst den entgegenkommenden Opel-Corsa einer 40-jährigen. In der Folge fuhr er frontal, seitlich versetzt in den ebenfalls entgegenkommenden Ford Transit eines 30-jährigen, wodurch dieser nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde und die angrenzende Böschung hinunterfuhr. Sowohl der Fahrer des Mercedes-Benz, als auch der Fahrer des Ford Transit wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge, welche jeweils nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell