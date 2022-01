Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl

Zu einem Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der äußeren Ailinger Straße wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitag um 18:50 Uhr gerufen. Die 39-jährige Täterin entnahm zunächst mehrere Waren aus der Auslage, entfernte jeweils die Preisetiketten und steckte die Waren in eine mitgeführte Tasche. Hierbei wurde sie vom Ladendetektiv beobachtet, der die Dame im Anschluss zur Rede stellte. Diese versuchte sich aber zunächst durch Flucht zu entziehen und konnte nur mit großer Kraftanstrengung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, da sie sich gegen die Maßnahmen wehrte und um sich schlug. Der Ladendetektiv wurde hierdurch leicht verletzt. Nach Durchführung der ersten Maßnahmen durch die Beamten wurde die Täterin der Kriminalpolizei übergeben, die in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen hat.

Tettnang

Verkehrsunfall

Am Dorfweiher in Tettnang hat sich am Freitag um 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, nachdem ein 44-jähriger gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. Er war mit seinem Mercedes-Benz Vito von der Eisenbacher Straße nach links in Richtung Obereisenbach abgebogen. Hierbei geriet er zum Teil auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegen kommenden Ford-Fiesta einer 27-jährigen zusammen. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 20.000 Euro.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die Höhenbeschränkung eines Park & Ride Parkplatzes beim Edeka in der Kurt-Hahn-Straße beschädigt. Hierbei wurde die obere Verstrebung abgerissen sowie ein Pfosten abgeknickt. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Personen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 8040 zu melden.

