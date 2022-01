Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Argenbühl

Diebstahl

Nach einem Diebstahl eines Handwagens in Loritz bei Christazhofen hat das Polizeirevier Wangen die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von Mittwoch 15:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein vor einem Stallgebäude abgestellten neuwertigen Handwagen, der einen Wert von 1200 Euro hat. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07522 9840 beim Polizeirevier in Wangen zu melden.

Wangen

Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag um 14:00 Uhr auf der L 320 Höhe Niederwangen gekommen. Ein 89-jähriger Fahrer eines Daihatsu Terios fuhr aus Niederwangen kommend in die L 320 ein und übersah hierbei den aus Wangen kommenden und vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Lenker eines Chevrolet Orlando, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 42-jährige kam mit dem Rettungswagen leichtverletzt in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 320 in beide Richtungen voll gesperrt.

Amtzell

Witterungsbedingter Verkehrsunfall

Schneeglatte Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der K 7989 zwischen Hannober und Amtzell, der sich am Freitag um 18:00 Uhr ereignet hat. Ein aus Richtung Hannober kommender 56-jähriger Fahrer eines BMW X5 kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit der 49-jährigen Lenkerin eines VW Passat zusammen. Diese wurde nach dem Verkehrsunfall zunächst vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, konnte diese jedoch kurze Zeit später unverletzt wieder verlassen. Auf dem Rücksitz des VW Passat war zum Unfallzeitpunkt ein Hund in einer Transportbox untergebracht. Dieser erlitt eine Fraktur der Wirbelsäule und musste in der Folge in einer Tierklinik eingeschläfert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt.

