Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Alkoholisiert unterwegs

Deutlich alkoholisiert war eine 55-jährige Autofahrerin, die am späten Donnerstagabend in Meckenbeuren in eine Polizeikontrolle fuhr. Die Beamten wurden bei der Überprüfung auf Alkoholgeruch aufmerksam. Da die Fahrerin beim folgenden Test über 1,3 Promille pustete, musste sie die Streifenwagenbesatzung in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, stellten den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Überlingen

Deodorant löst Brandmelder aus

Gegen 17 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Überlingen zu einem Brandalarm in die Obere-St.-Leonhard-Straße aus, nachdem dort offenbar versprühtes Deodorant in einer Umkleidekabine den Feuermelder ausgelöst hatte. Die über 20 Kräfte, die mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort waren, konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Überlingen

Betrunkener Mann schlägt Scheibe ein

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung kommt auf einen 23-Jährigen zu, der am Donnerstagabend auf eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Münsterstraße einschlug. Der junge Mann, der nach seiner Tat flüchten wollte, aber von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde, zog sich Schnittwunden an der Hand zu. Ein Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen, der mit rund 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war, zur Versorgung seiner Wunden in eine Klinik. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Anlagenfehler löst Brandalarm aus

Ein technischer Fehler in einer Anlage war die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einer Firma in der Hallendorfer Straße. Infolge des Anlagenfehlers kam es zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Kräften im Einsatz war, waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Die Wehrleute lüfteten die Arbeitshallen. Sachschaden entstand nicht. Personen wurden nicht verletzt.

Markdorf

Vandalen richten Sachschaden an - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr am Bildungszentrum in der Ensisheimer Straße randaliert haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Die Täter beschädigten ein Kippfenster der Turnhalle und traten Mülleimer um. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

Markdorf

Unfall mit Sachschaden

Hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr an der Einmündung der Eugenienstraße in die Bahnhofstraße ereignete. Ein 31-jähriger Toyota-Lenker wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße einfahren und übersah dabei den von links kommenden BMW einer 36 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Während am Wagen des Unfallverursachers rund 4.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am BMW auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell