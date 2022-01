Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Radfahrer kam es am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr im Rotmoosweg. Der Fußgänger stand zur Unfallzeit am linken Fahrbahnrand und fotografierte mit seiner Kamera. Hierbei wurde er von einem männlichen Radfahrer übersehen und es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte. Beide Beteiligten blieben beim Sturz unverletzt. An der Kamera entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07562-976550 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell