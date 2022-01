Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schmierfink verunstaltet Schulgebäude

Unbekannte Täter hinterließen im Zeitraum zwischen Montag, 27.12.2021, und Dienstag, 04.01.2022, diverse Schmierereien an der Glasfassade einer Schule in der Liebfrauenstraße. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Über Kreisverkehr gerast

Weil er am Dienstagmittag auf regennasser Fahrbahn mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, konnte ein 20-jähriger Audi-Fahrer auf der Rudolf-Diesel-Straße vor einem Kreisverkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen und raste über die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte der junge Mann mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und die Bepflanzung des Kreisverkehrs. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bingen

Stark alkoholisierter Mann beschäftigt Polizei und Rettungskräfte

In Gewahrsam genommen werden musste ein 58-Jähriger am frühen Dienstagnachmittag, nachdem er in der Laucherthaler Straße randaliert hatte. Gegenüber Polizei und Rettungsdienst trat der stark alkoholisierte Mann vollkommen uneinsichtig auf. Weil er sich gegen die folgende Gewahrsamnahme vehement wehrte und um sich trat, mussten die Beamte ihn zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Die Nacht endete für ihn in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen.

Bad Saulgau

Glasscheibe beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von vergangenem Samstag, 9 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, eine Glasscheibe an einer Schule in der Liebfrauenstraße erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820 zu wenden.

Bad Saulgau

Dachstuhlbrand

Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro ist die Bilanz eines Dachstuhlbrandes in der Herbertinger Straße, zu dem Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den frühen Morgenstunden des Mittwochs gerufen wurden. Gegen 4.30 Uhr entwickelte sich aus bislang ungeklärter Ursache Feuer auf einer überdachten Balkonterrasse eines Einfamilienhauses. Binnen weniger Minuten griffen die Flammen auf den Dachstuhl und eine Photovoltaikanlage über. Die Feuerwehr, die mit insgesamt über 100 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte den Brand löschen. Die Ortsdurchfahrt Luditsweiler war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Die Bewohner des Einfamilienhauses blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an und werden durch das Polizeirevier Bad Saulgau geführt.

Bad Saulgau

Mann bricht durch Schiebetür

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 33-jähriger Mann, als er am frühen Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr im Wahn die Schiebetür einer Tankstelle in der Herbertinger Straße gewaltsam eindrückte. Die von einer Mitarbeiterin verständigten Beamten konnten den Randalierer vorläufig festnehmen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Spezialklinik. Auf den 33-Jährigen, der Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursachte, kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

