Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Ehlersstraße. Der Unfallverursacher war dem VW Up einer 74-Jährigen von hinten aufgefahren, die am Kreisverkehr zur Flugplatzstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach der leichten Kollision, bei der mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden, setzte er seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 21-jähriger Autofahrer, nachdem er am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr aus Unachtsamkeit mit seinem Mercedes von der Bundesstraße 467 abkam. Er war in Richtung Kressbronn unterwegs, schätzte auf Höhe der Abfahrt "Mückle" offenbar den Straßenverlauf falsch ein und fuhr nach rechts in einen Acker, wo er zum Stehen kam. An seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand bei dem Unfall rund 3.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Überlingen eingeleitet, nachdem ein unbekannter Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der L 200a an einem Unfall beteiligt war und danach einfach flüchtete. Der Unbekannte war von Salem in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs und streifte mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Traktor. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Passanten angepöbelt - Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete der Abend für einen 26-Jährigen, der am Dienstagnachmittag vor einem Lebensmittelgeschäft in der Ravensburger Straße negativ aufgefallen war. Der deutlich alkoholisierte Mann hatte Kunden und Passanten angepöbelt und wollte auch auf Aufforderung des Marktpersonals nicht gehen. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 26-Jährigen, der aufgrund seiner Alkoholisierung von rund 2,7 Promille unsicher auf den Beinen stand, in Gewahrsam. Ihm droht nun eine Kostenrechnung für die Unterkunft bei der Polizei.

Markdorf

Unfall mit Sachschaden

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Markdorf. Eine 23-jährige Opel-Fahrerin fuhr von der Straße "Weinsteig" nach links auf die Bundesstraße ein. Dabei stieß sie mit einem aus Leimbacher Richtung kommenden Toyota zusammen, dessen 31 Jahre alter Lenker in diesem Moment nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts einfahren wollte. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Pappbecher auf Herd löst Brandalarm aus

Der Versuch, Kaffee in einem Pappbecher auf einem Herd zu erwärmen, löste am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der alten Poststraße einen Einsatz des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei aus. Der erhitzte Becher sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Entgegen der ersten Meldung kam es jedoch zu keinem Brand und niemand wurde verletzt. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Es entstand kein erwähnenswerter Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Ortseingangsschilder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ortstafeln sowohl am Ortseingang Oberuhldingen in der Tüfinger Straße als auch vom Ortseingang Mühlhofen in der Hauptstraße Richtung Oberuhldingen gestohlen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise.

