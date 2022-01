Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dam Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Unbekannter durchsucht mehrere Autos - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Dieb hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere geparkte Autos im Gebiet um die Dresdner-, Schweriner Straße und den Papstdorfer Weg durchsucht und Gegenstände aus diesen gestohlen. (Wir berichteten bereits gestern von einem Diebstahl aus einem Fahrzeug) Ein Zeuge war am Sonntag gegen 23.50 Uhr auf das brennende Licht in seinem abgestellten Wagen aufmerksam geworden und konnte den Täter auf frischer Tat stellen. Dem als 35 - 40 Jahre alt und 185 - 190 cm groß beschriebenen Mann gelang jedoch die Flucht in Richtung Fehlakapelle / Äußere Lochern. Der Tatverdächtige war mit einer dunklen Winterjacke, einem Schal und einer Mütze bekleidet und fiel durch seine viel zu warme Kleidung auf. Des Weiteren hatte er einen Stoffrucksack bei sich, der einem Bundeswehrrucksack ähnelte. Die Ermittler schließen einen Tatzusammenhang nicht aus und bitten Personen, die Hinweise zum beschriebenen Mann geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Neufra

Trunkenheit in der Probezeit mit Unfallfolge

Nachdem ein 18-jähriger Fahrer eines Chryslers am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Wenden in der Hochbergstraße einen Baum touchierte, muss er nun mit Folgen rechnen. Da der Fahranfänger, der noch in der Probezeit ist, vor Fahrtantritt offenbar Alkohol konsumiert hatte, veranlassten die Beamten eine Atemalkoholmessung auf dem Polizeirevier. Weil diese den Verdacht bestätigte, kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn zu. Durch den Verkehrsunfall entstand lediglich geringer Sachschaden.

Bad Saulgau

Technischer Defekt löst Brand aus

Ein brennender Heizlüfter war der Grund dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montagvormittag in die Kinzelmannstraße ausgerückt sind. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hatte das Gerät im Badezimmer des Wohnhauses Feuer gefangen. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner den Brand selbstständig gelöscht. Durch den Brand entstand nach den bisherigen Erkenntnissen geringer Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pfullendorf

Unfallflucht

Einfach das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, in der Überlinger Straße einen geparkten VW Sharan angefahren hat. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Unfallverursacher mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 erbeten.

Pfullendorf

Fassade durch Eier beschmutzt

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 27.12.2021, und diesem Montag, 9 Uhr, ein Gebäude im Josef-Groner-Weg mit Eiern beworfen haben. Der Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Stetten am kalten Markt

Haus mit Eiern beworfen

Zwischen Samstag, 25.12.2021, und Montag, 03.01.2022, haben bislang unbekannte Täter ein Haus in der Brühlstraße mit Eiern beworfen und sind geflüchtet. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter Tel. 07573/815 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Montag zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr an einem auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Paradiesstraße geparkten Mercedes verursachte. Der Schaden könnte sowohl durch einen Pkw, als auch durch einen Einkaufswagen entstanden sein. Da der Unbekannte nach dem Rempler einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat die Polizei Bad Saulgau Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Altkleidercontainer abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag kurz nach 2.30 Uhr ein Altkleidercontainer in der Moosheimer Straße in Brand. Durch die Flammen wurde ein weiterer Container beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können oder zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell