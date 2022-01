Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Ailingen

Sachbeschädigung durch Schmiererei auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte über das vergangene Wochenende in mehreren Bereichen des Schulzentrums Ailingen Geländer, Türen und eine Glasscheibe mit Stiften bemalt und dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 26-jähriger Mann am Dienstag gegen Mitternacht im Bereich des Riedleparks seinen Angaben zufolge von Unbekannten überfallen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Das alkoholisierte und offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Opfer sei im Bereich des Riedleparks von zwei seiner ihm nicht bekannten Begleiter körperlich angegangen und überwältigt worden. Die Ermittler bitten Personen, die Zeugen der mutmaßlichen Tat geworden sind oder die das Trio im Bereich des Riedelparks gesehen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Unfall mit Sachschaden

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße. Eine 84-jährige Opel-Lenkerin hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr am Wattgraben den Fiat Ducato eines 24-Jährigen übersehen. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt. Während am Pkw der Unfallverursacherin etwa 2.000 Sachschaden entstand, fiel dieser am Fiat höher aus.

Immenstaad

In Gegenverkehr geraten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer war von Friedrichshafen kommend in Richtung Immenstaad unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der 22-jährige Audi-Lenker und dessen 21 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. An beiden Autos, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils rund 15.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei den auch die Feuerwehr Friedrichshafen im Einsatz war, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Kressbronn

Diesel "abgeschlaucht" - Zeugen gesucht

Mehrere Liter Kraftstoff hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf dem Gelände eines Betonwerks in der Heidachstraße gestohlen. Aus dem Tank eines auf dem umzäunten Gelände geparkten Lastwagens ließ der Täter mit einem Schlauch Diesel in ein Behältnis ab und flüchtete. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Überlingen

Roller beschädigt

Einen Motorroller, der zwischen vergangenem Donnerstag und Montag auf dem Parkplatz beim Münsterplatz abgestellt war, haben Unbekannte erheblich beschädigt. Sie rissen einen Spiegel ab, entfernten die Karosserieabdeckung mit grober Gewalt und entwendeten ein Stromgerät vom Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, der Roller war nach der Tat nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Seniorin bestohlen

Ein Dieb hat am Montag gegen 12.15 Uhr in der Lippertsreuter Straße eine 78-jährige Frau auf dreiste Art und Weise bestohlen. Der Seniorin war im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts unterwegs, als ihre Stofftasche auf den Boden fiel. Der Täter nutzte diese Gelegenheit, nahm das Portemonnaie und entwendete einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag daraus, bevor er die Flucht in Richtung Stadt ergriff. Der Mann wird als 30 bis 40 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst auf den Dieb aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

