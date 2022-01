Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Jugendliche brechen in Schule ein

Weil sie am Sonntagabend in eine Schule in der Bilharzstraße eingebrochen sind, ermittelt die Polizei Sigmaringen aktuell gegen mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Teenager kurz nach der Tat beobachtet und auf den Einbruch angesprochen. Daraufhin händigten sie zwei Schlüsselbunde der Schule an ihn aus und ergriffen die Flucht, als dieser die Polizei verständigte. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Tatverdächtigen stoppen. Zwei weitere Jugendliche wurden letzten Endes von den hinzugerufenen Beamten vorläufig festgenommen. Die Ermittler stellten bei der Überprüfung der Schule eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Trio muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Bad Saulgau

Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Sachschaden richtete ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag und Sonntagmorgen an einem Einkaufsgeschäft in der Max-Eyth-Straße an. Der Täter warf mutmaßlich mit einem Stein die gläserne Eingangstür sowie eine weitere Scheibe ein und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau zu wenden.

Gammertingen

Betrunken Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war der 24-jährige Fahrer eines VW-Transporters, der am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Sigmaringer Straße einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann wollte zur Tankstelle und fuhr versehentlich auf das Gelände eines Autohändlers, wo er eine Schaufensterscheibe durchbrach und im Ausstellungsbereich stehen blieb. Nach dem Unfall setzte er seinen VW mit hoher Geschwindigkeit zurück und stieß in der Folge gegen das Standrohr einer Reklametafel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und dass er offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Da ein Schnelltest etwa 1,2 Promille ergab, musste der 24-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo sie eine Blutentnahme veranlassten. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Der Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Gammertingen

Diebstahl aus Fahrzeugen

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schweriner Straße zwei geparkte Pkw geöffnet und durchwühlt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Täter entwendete zwei Mobiltelefone aus den Fahrzeugen und ergriff die Flucht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 mit dem Polizeiposten Gammertingen in Verbindung zu setzen.

