Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit mehreren Verletzten

Drei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Klufterner Straße ereignete. Eine 42-jährige BMW-Lenkerin war in Richtung Spaltenstein unterwegs und wollte nach links in den Hofäckerweg einbiegen. Dabei übersah sie den Audi eines in Richtung Kluftern fahrenden 43-Jährigen. Infolge der frontalen Kollision erlitt die Unfallverursacherin schwere, die beiden Insassen im Audi leichte Verletzungen. Sowohl die BMW-Fahrerin als auch die 46 Jahre alte Beifahrerin im Audi mussten von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz war, musste die Fahrbahn zum Teil voll gesperrt werden.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der alten Bundesstraße 31 bei Überlingen. Eine 22-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr bei dichtem Nebel in Richtung Meersburg. Bei nasser Fahrbahn kam sie im Kreisverkehr auf Höhe des Burgbergrings nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen Bordstein und lenkte ihren Wagen eine Böschung hinauf, wo sie ein Verkehrszeichen beschädigte. Während die junge Frau glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen den ersten Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro Sachschaden. Er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Mann bei Streit verletzt

Die Polizei Überlingen ermittelt aktuell gegen eine 48-jährige Frau aus dem Raum Ravensburg, nachdem diese am Neujahrsmorgen in einer Wohnung im Tulpenweg heftig mit ihrem 54 Jahre alten Lebensabschnittsgefährten in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Tatverdächtige ihr Gegenüber mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Dem 54-Jährigen gelang es, die offenbar vollkommen in Rage geratene Frau aus der Wohnung zu drängen, woraufhin sie die Reifen des vor dem Haus stehenden Pkw des Mannes zerstach. Mit einem Messer in der Hand sprach sie erneut Drohungen gegen ihren Freund aus und ergriff, als eine Zeugin hinzukam, die Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen konnte die Frau im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet antreffen und vorläufig festnehmen. Die Beamten fanden eine geringe Menge Betäubungsmittel bei der Tatverdächtigen auf und brachten sie zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik. Der 54-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand durch die Verletzung nicht. Die 48-Jährige, die beim Streit ebenfalls leichte Verletzungen erlitt, wird sich nun strafrechtlich für ihre Taten verantworten müssen.

Markdorf

Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt - Zeugen gesucht

Einen mobilen Blitzeranhänger des Landratsamts haben Unbekannte mit weißer Sprühfarbe beschmiert. Die Beschädigung wurde am Samstagnachmittag festgestellt. Der dadurch entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Sipplingen

Autofahrerin weicht Tier aus und prallt in Mauer

Leichte Verletzungen zog sich eine 36-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Neujahrsabend gegen 19.15 Uhr in der der Straße "Im Hirschacker" zu. Weil sie ihren Angaben zufolge einem Tier auswich, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem VW-Up gegen eine Betonmauer. Durch die wuchtige Kollision erlitt sie eine leichte Verletzung am Kopf. An ihrem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Die Mauer wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrer geraten in Streit

Mit strafrechtlichen Folgen müssen eine 56-jährige Autofahrerin und ein 59-jähriger Pkw-Lenker rechnen, nachdem sie am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße aneinandergeraten waren. Die Frau hatte sich offenbar stark über die langsame Fahrweise des vor ihr fahrenden Mannes aufgeregt, sodass sie diesem Handzeichen gab. Diese Gesten soll er mit einem gestreckten Mittelfinger gekontert haben. Auf diese Beleidigung setzte die 56-Jährige zum Überholen an und nötigte den 59-Jährigen durch ein abruptes Anhalten auf der Fahrbahn zum Bremsen. Im Laufe eines folgenden Streitgesprächs soll die Frau ihrem Kontrahenten dann gegen die Schulter geschlagen haben. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Beteiligte gelangen nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

