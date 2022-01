Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen 21:45 Uhr in der Mühlenstraße wurde bei einer 34 Jahre alten Autofahrerin Betäubungsmittel aufgefunden. Nachdem ihr Verhalten den Verdacht nahelegte, dass sie den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte, wurde bei ihr im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Tatverdächtige filmte die Polizeibeamten zeitweise und versandte die Aufnahmen auch, was durch die Beschlagnahme des Handys unterbunden wurde. Beim Versuch ihr Handy zurückzuholen kam es zu einer Rangelei zwischen den Beamten und der Frau, in deren Verlauf sie mit dem Fuß gegen das Bein eines Beamten trat. Sie konnte letztlich überwältigt werden und wurde in eine Fachklinik gebracht. Bis auf eine leichte Verletzung an der Hand eines der eingesetzten Beamten, wurde niemand verletzt. Die Frau wird wegen der genannten Taten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

