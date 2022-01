Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Rettungssanitäter und Polizisten beleidigt

Ein 18 Jahre alter Mann wurde an Neujahr nachmittags in einem Mengener Teilort in Gewahrsam genommen, nachdem er auf Grund übermäßigen Alkoholkonsums aggressiv wurde und in seiner Wohnung randalierte. Auf Grund seines Zustands wurde er von dem ebenfalls verständigten Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Auf der Fahrt beleidigte er fortwährend sowohl den Rettungssanitäter als auch den Polizeibeamten, die die Fahrt begleiteten. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht.

Meßkirch

Flucht endet mit Unfall

An einer Sitzbank aus Beton endete die Flucht eines 29-jährigen am Sonntag kurz nach Mitternacht. Der Fahrer eines VW Scirocco sollte am Sonntag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet Meßkirch kontrolliert werden. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er seinen Pkw stark beschleunigte. Er kam aber nur wenige Straßen weiter im Sandbühlweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Sitzbank. Beim Fahrer konnte eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ob er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hat, wird die Untersuchung der Blutprobe zeigen. Ob der Fahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Kißlegg übernommen wurden. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Der Schaden an der Parkbank wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Brand in Wohnung

Ein vergessenes Adventsgesteck löste am Samstag gegen 13:00 Uhr einen Feuerwehreinsatz in der Straße Am Hauptbühl aus. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Rauchmelder sowie Brandgeruch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Nachdem sie die Bewohnerin nicht erreichen konnte verständigte sie die Feuerwehr. Diese stellte fest, dass offensichtlich vergessen wurde die Kerze am Adventsgesteck zu löschen, woraufhin dieses und der Tisch auf dem es stand, bereits in Brand geraten waren. Durch das aufmerksame Verhalten der Nachbarin und das rasche Eingreifen der Feuerwehr Meßkirch konnte schlimmeres verhindert werden und es blieb bei einem Sachschaden von ca. 500 Euro am Inventar der Wohnung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort war, waren noch der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, sowie die Polizei Sigmaringen mit einem Fahrzeug vor Ort. Gegen die Wohnungsinhaberin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell