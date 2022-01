Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Versuchter Wohnungseinbruch

Am Neujahrsmorgen gegen 01:30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter durch das Öffnen einer gekippten Terrassentür zunächst in den Wintergarten und versuchte dort die Verglasung einer verschlossenen Tür zum Wohnzimmer einzuschlagen. Nachdem die Bewohnerin von dem Lärm aufgewacht war und Licht angemacht hat, sah der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Personen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter T. 07584 92170 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Versuchter Einbruch in Schrebergarten

In der Zeit zwischen Silvester und Neujahr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einer Schrebergartenanlage im Weiherweg mehrere Geräteschuppen aufzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang dies jedoch nicht. Personen die in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten sich unter T. 07561 84880 bei der Polizei in Leutkirch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell