Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche versucht, in ein ehemaliges Vereinsheim in der Brühlstraße einzubrechen. Die Unbekannten schlugen das Glas der Türe ein und versuchten, diese aufzuhebeln. Da dies offensichtlich nicht gelang, zogen die Täter unverrichteter Dinge von dannen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in der vergangenen Woche Verdächtiges im Bereich des Vereinsheims wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell