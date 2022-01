Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Feuerwerkskörper entzündet Hecke

Einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat am Freitag gegen 21.30 Uhr eine brennende Hecke im Steinbruchweg ausgelöst. Offenbar hatte ein Feuerwerkskörper das Gebüsch entzündet. Die Wehrleute, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten die Flammen rasch löschen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Stetten

Unfallflucht

Den Fahrer eines weißen Transportfahrzeugs sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 12.30 Uhr. Der Unbekannte geriet mit seinem Fahrzeug in der Albstraße auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 33-Jährige musste mit ihrem VW Tiguan ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß sie gegen den Randstein, woraufhin an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrer des Transportfahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs - Unfall

Ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien auf der L 456 unterwegs war, meldete eine Zeugin am Freitag gegen 19.30 Uhr der Polizei. Im weiteren Verlauf hielt der laut Angaben der Zeugin deutlich betrunkene Fahrzeuglenker kurz an, um seine Fahrt im Anschluss mit leicht überhöhter Geschwindigkeit fortzusetzen. In einer Linkskurve an der Auffahrt zur B 311 prallte der Mann schließlich in die dortige Leitplanke, wurde mit seinem Wagen abgewiesen und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war der 51-jährige Fahrzeuglenker, der bei der Kollision leicht verletzt wurde, aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr ansprechbar. Zwei Blutentnahmen in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. An der Leitplanke entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, am VW Passat ein solcher von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Bad Saulgau / Hoßkirch

Frau beschäftigt Polizei über Stunden hinweg

Eine 42-Jährige hat die Polizei am Freitag über mehrere Stunden beschäftigt. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer eine verwirrte Frau in der Fuchsgasse. Eine Polizeistreife traf die 42-Jährige laut singend an. Der Anweisung, ruhig zu sein, folgte die Frau offenbar nicht, denn kurz darauf meldeten Anwohner erneut Lärm, der von der Betrunkenen ausging. Einem Platzverweis der Beamten kam die Frau zunächst nach. Gegen 21 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine betrunkene Person auf der Hauptstraße in Hoßkirch. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie erneut auf die 42-Jährige trafen. Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam, womit diese nicht einverstanden war und die Uniformierten beleidigte. Den Rest der Nacht musste die 42-Jährige in der Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen. Sie hat nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Beleidigung zu rechnen, sondern muss auch die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung tragen.

Pfullendorf

Betrunken am Steuer

Knapp zwei Promille Alkohol hatte ein 37-jähriger Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Freitag kurz vor 19 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell