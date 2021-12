Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Corona-Spaziergang

Nach einem Aufruf in sozialen Medien versammelten sich am Donnerstagabend um 18:30 Uhr ca. 40 Personen auf dem Marktplatz. Sie liefen anschließend eine Stunde lang in mehreren Kleingruppe und Abstand haltend durch das Stadtgebiet. Die Polizei begleitete die Personengruppe. Die Veranstaltung verlief störungsfrei, war jedoch behördlich nicht angemeldet worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell