Friedrichshafen

Illegales Autorennen

Wegen des Verdachts des illegalen Autorennens ermittelt derzeit das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein Passant hatte am frühen Donnerstag gegen 2 Uhr gemeldet, dass zwei BMW mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit die Zeppelinstraße entlanggefahren und in die Albrechtstraße abgebogen sind. Der vordere der beiden Wagen habe dabei in der Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich gedreht. Der zweite Wagen musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die die beiden auffälligen Fahrer beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Bargeld aus Fitnessstudio gestohlen

Eine beträchtliche Summe Bargeld samt Sporttasche hat ein Dieb am Mittwoch zwischen 20 und 21 Uhr aus der Herrenumkleide eines Fitnessstudios in der Meistershofener Straße gestohlen. Das 18-jährige Opfer bemerkte den Diebstahl der Tasche samt den mehreren tausend Euro Bargeld und verständigte sofort die Polizei. Das Geld war dem jungen Mann nach derzeitigen Erkenntnissen zur Verwahrung von seinen Eltern gegeben worden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls. Personen, die zur gefragten Zeit im Fitnessstudio waren und etwas zum Verbleib der Tasche, einem Imitat des Herstellers Dior, oder des Geldes sagen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

An einer Ampelanlage in der Bodenseestraße ist eine 20 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin einem VW aufgefahren. Die junge Fahrerin hatte die an der Ampel wartende 26-Jährige mit ihrem Pkw übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Wagen ein Schaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Den Seitenspiegel eines in der Georgstraße geparkten Autos hat ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 16 Uhr abgefahren. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung an dem Mercedes zu kümmern. Dieser war zum Unfallzeitpunkt auf Höhe Gebäudenummer 18 geparkt. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Unfallflucht bei Unterlangnau

Während der Fahrt nach Oberlangnau hat ein Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr mehrere Kurvenbaken sowie einen Leitpfosten umgefahren. Der flüchtige Fahrer ließ an der Unfallstelle neben einem entstempelten Kennzeichen einige Fahrzeugteile zurück. Die Spuren führten die verständigte Polizei schnell zum 33-jährigen Besitzer des verunfallten Renault. Gegen den Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wird nun ermittelt. Sollten sich die Hinweise auf ihn als Fahrer erhärten, muss er mit Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Auto sowie Unfallflucht rechnen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die den Mann am Steuer gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Gaststätte ohne Genehmigung betrieben

Ein empfindliches Bußgeld erwarten einen Mann und eine Frau, die eine Gaststätte in der Turmgasse ohne erforderliche Erlaubnis betrieben haben. Bei der Polizei war am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr der Hinweis eingegangen, dass in der Kneipe trotz der derzeit gültigen Sperrzeit noch Betrieb herrsche. Bei der Überprüfung stellte eine Polizeistreife mehrere Gäste in der Bar fest. Für die Lokalität konnten die beiden Betreiber weder eine Erlaubnis noch das erforderliche Hygienekonzept vorweisen. Weil das Duo zudem seinen Wohnsitz nicht angemeldet hat, kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf die beiden zu. Den Betrieb der Gaststätte stellten die Beamten umgehend ein.

Überlingen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Laufe der vergangenen Woche einen Porsche Cayenne an der rechten Fahrzeugseite angefahren und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Der Porsche war im Tatzeitraum an mehreren Orten im Stadtgebiet abgestellt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Meersburg

Vom Fahrbahnrand angefahren - Unfall

Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr in der Stettener Straße entstanden. Eine 29 Jahre alte Mini-Fahrerin fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah dabei den Mini einer 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Frickingen

Ast fällt auf Auto - Insassen erleiden Schock

Nicht mehr fahrbereit war der VW einer 21-Jährigen, nachdem bei dem Sturm am Dienstag kurz nach 18 Uhr in der Golpenweiler Straße ein Ast die Windschutzscheibe getroffen hat. Der Pkw wurde dadurch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die 21-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock, blieben darüber hinaus jedoch unverletzt.

