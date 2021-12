Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Straße am "Am Riedbaum" wurde in der Zeit zwischen 20.12. und 28.12. gewaltsam eingebrochen. Der Täter stemmte die Haustür des Reihenendhauses brachial auf und verwüstete auf seiner Suche nach Beute die Räume im Inneren des Hauses. Was letztlich gestohlen wurde, wird derzeit geklärt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu Tat und Täter.

Sauldorf

Motorsäge gestohlen

Aus einem unverschlossenen ehemaligen Stallgebäude an der Kreuzung Bichtlinger Straße/Messkircher Straße in Wasser hat ein Dieb über die Weihnachtsfeiertage eine Motorsäge gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt und bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine 18-Jährige während ihrer Fahrübungen auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Die Mercedes-Lenkerin, die keinen Führerschein besitzt, prallte mit dem Pkw wegen mangelnder Fahrpraxis gegen einen Blumenkübel sowie eine Sitzbank und einen Mülleimer. Der Besitzer des Mercedes befand sich während der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Durch die Kollision entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, während sich der Fremdschaden auf etwa 550 Euro beläuft. Während gegen die Frau nun auch wegen Fahrens ohne Führerscheins ermittelt wird, kommt auf den 19 Jahre alten Beifahrer eine Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Herbertingen

Randalierer

Wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, gegen die Polizei Bad Saulgau ermittelt. Der Mann fiel gegen 21.30 Uhr erst in der Bahnhofstraße auf, als er bei einem Bekannten Einlass begehrte. Als ihm dieser verweigert wurde, trat er den Briefkasten des Wohnhauses ab. Etwa eine Stunde später geriet er mit seinen Nachbarn in der Hindenburgstraße in Streit, die sich über den durch ihn verursachten Lärm beschwerten. Als er 27-Jährige nicht leiser wurde und ein 44 Jahre alter Nachbar bei ihm persönlich vorstellig wurde, schlug er diesem ins Gesicht und beleidigte ihn, bevor er im Anschluss dessen Wohnungstür beschädigte sowie diverse Deko-Artikel vor der Wohnung zerstörte. Der 27-Jährige konnte durch die gerufene Polizei beruhigt werden. Es folgen nun diverse Strafanzeigen für den Mann.

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 13 Uhr in der Friedenstraße entstanden. Ein 32 Jahre alter Mazda-Lenker übersah an der Einmündung der Beizkofer Straße den Peugeot eines 24-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Da der 24-Jährige den Unfall nicht verhindert hat, obwohl ihm dies möglich gewesen wäre, muss er nun ein Verwarngeld bezahlen. Den 32-Jährigen Unfallverursacher erwartet indes ein Bußgeld.

Pfullendorf

Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Einen Schaden von weit über 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an einem Volvo in der Bleichestraße hinterlassen. Der Unbekannte streifte den geparkten Volvo an der Fahrerseite und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Fußgänger an Überweg von Auto erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Adolf-Kolping-Straße. Kurz nach 17 Uhr hielt eine 58 Jahre alte Ford-Lenkerin am dortigen Fußgängerüberweg an, um einer Frau das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die Passantin entschied sich jedoch um und ging nicht über die Straße, weshalb die 58-Jährige mit ihrem Pkw langsam anfuhr. Dabei übersah sie den 58-jährigen Fußgänger, der von der anderen Straßenseite über den Fußgängerüberweg ging und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront. Der Mann stürzte zu Boden und wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Ford der 58-Jährigen blieb unbeschädigt.

Pfullendorf

Pkw übersehen - Unfall

Die Vorfahrt eines 57-jährigen Toyota-Fahrers missachtet hat am Dienstag gegen 18 Uhr eine 47 Jahre alte Peugeot-Lenkerin in der Otterswanger Straße. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw von der Straße "Am Litzelbacher Weg" in die bevorrechtigte Straße ein und übersah den Toyota, dessen Fahrer in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf knapp 8.000 Euro beziffert.

