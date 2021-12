Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Auto schleudert von der Straße

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Krauchenwies und Göggingen entstanden, als ein VW-Fahrer von der Straße geschleudert ist. Der 21 Jahre alte Lenker des Wagens war in Richtung Krauchenwies unterwegs, als er auf den rechten Straßenrand geriet. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle über sein Auto und steuerte letztlich einen Straßengraben hinab. Während der Schaden an dem Wagen auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt.

Gammertingen

Auseinandersetzung endet mit Anzeigen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem die Beamten am frühen Montag wegen eines häuslichen Streits einschreiten mussten. Zwischen einer 38 Jahre alten Frau und ihrem 34 Jahre alten Partner war es nach einer verbalen Auseinandersetzung zu Handgreiflichkeiten gekommen, sodass Anwohner letztlich die Polizei verständigten. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und haben nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Bad Saulgau

Mülleimer beschädigt

Im Laufe der Festtage haben Unbekannte auf dem Gelände des Störck-Gymnasiums und der Walter-Knoll-Schule mehrere Mülleimer abgetreten. Die Täter verursachten zwischen Freitag- und Sonntagabend an mehreren der montierten Eimer Sachschaden. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Gaspedal mit Bremse verwechselt

Gas gegeben anstatt zu bremsen hat eine 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin, die aufgrund der Verwechslung am Sonntagnachmittag einer vorausfahrenden Honda-Lenkerin in der Kaiserstraße aufgefahren ist. An den beiden Autos entstand bei der Kollision ein Schaden, der sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen dürfte. Der Honda musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Einbruchserie geklärt

Einem Einbrecher-Trio auf die Schliche gekommen ist in den vergangenen Tagen die Polizei in Bad Saulgau. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren stehen im Verdacht, im Laufe des Novembers für mindestens sieben Straftaten, vorwiegend Einbrüche und Sachbeschädigungen, verantwortlich zu sein. Zielrichtung der Verdächtigen waren dabei zumeist Schulen. Der durch die Taten entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Auf die Schliche kamen die Ermittler dem Trio, nachdem die Jungen mit einem bei den Einbrüchen gestohlenen Trampolin ein Video drehten und dieses in den sozialen Medien online stellten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau dauern derzeit noch an. Dem strafunmündigen 12-Jährigen und den beiden 14-Jährigen drohen nach deren Abschluss nun ein Bericht bzw. Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Pfullendorf

Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Im Wohngebiet Roßlauf hat ein Autofahrer zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, einen am Straßenrand der Hans-Ruck-Straße geparkten Toyota angefahren. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07552/2016-0 gegeben werden.

