Kressbronn

Unfall auf Bundesstraße

Drei Verletzte und hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr auf der B 31 bei Kressbronn. Ein 55 Jahre alter Citroen-Fahrer, der in Richtung Lindau fuhr, verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte wuchtig gegen zwei am Straßenrand stehende Verkehrsschilder. Er sowie seine 65 und 68 Jahre alten Mitfahrer, die sich bei der Kollision leicht verletzten, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden, der an den Verkehrstafeln und am Citroen entstand, wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße kurzzeitig zu Behinderungen.

Bermatingen

Rettungseinsatz

Der Rettungsdienst und die Polizei waren am Montagmorgen kurz vor 4 Uhr in der Salemer Straße im Einsatz. Eine 21 Jahre alte Frau war dort von einer Passantin in einem Hof liegend entdeckt worden. Da die am Boden Liegende deutlich alkoholisiert und zudem noch im Gesicht verletzt war, verständigte sie die Rettungskräfte. Diese konnten nach einer Überprüfung Entwarnung geben: die 21-Jährige war auf dem Weg nach Hause wohl alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie wurde noch an der Einsatzstelle medizinisch versorgt.

Markdorf

Ermittlungen wegen Drogenbesitzes

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 22-Jährigen. Diesen wollte eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen in der Hauptstraße kontrollieren. Als der junge Mann daraufhin versuchte, sich seines Drogenkonsum-Bestecks und einer nicht auf ihn zugelassenen EC-Karte zu entledigen, stoppten ihn die Beamten. Wie sich herausstellte, waren auf den Gegenständen Spuren von Amphetamin zu finden, sodass diese erst einmal einbehalten wurden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Zudem wird nun ermittelt, wie die Geldkarte in den Besitz des 22-Jährigen gekommen ist.

