Friedrichshafen

Einbrecherin festgenommen

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr fuhren mehrere Polizeistreifen zu einem Einbruchsalarm in einem Einkaufszentrum in der Äußeren Ailinger Straße. Bei den Überprüfungen an einem Friseurgeschäft stellten die Beamten eine offenstehende Türe fest. Im Laden nahmen sie eine 59-jährige, sich versteckende Frau auf frischer Tat vorläufig fest. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich die Frau unberechtigt Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Was sie dort genau suchte ist Gegenstand der andauernden polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Betrunkener grölt rechtsextreme Parolen

Am Sonntagmorgen, um 01:30 Uhr grölte ein 35-jähriger Mann aus Friedrichshafen in einer Bar in der Friedrichstraße rechtsextreme Parolen. Vor den Gästen gab der alkoholisierte Mann strafrechtlich relevante und nach dem Strafgesetzbuch verbotene, unter anderem ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen leistet er Widerstand und musste zur Verhinderung weiterer Störungen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Strafverfahren ein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

