Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Pkw prallt gegen Baum

Am Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr endeten in einem Waldgebiet Fahrversuche eines jungen Mannes an einem Baum. Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen fuhr der Mann mit dem Mercedes seines 18-jährigen Beifahrers auf einem Waldweg von Bingen in Richtung Sigmaringen. In einer Rechtskurve kam er nach links vom Waldweg ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte sich hierbei der Beifahrer nur leicht, der Fahrer selbst blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Weitere Personen dürften sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Auto befunden haben. Über die entstandenen Schäden am Pkw, wie auch an dem Baum liegen bisher keine näheren Erkenntnisse vor. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Inzigkofen

Hund nach Sturz in Felsspalte von der Bergwacht gerettet

Beim Wandern auf dem "gespaltenen Felsen" bei Inzigkofen rutschte am Samstagmittag, gegen 13:40 Uhr ein Beagle ab, glitt aus seinem Halsband und fiel ca. 7 Meter tief in einen Felsspalt. Die alarmierte Bergwacht konnte den Hund in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr glücklicherweise recht schnell aus seiner misslichen Lage befreien und seinem Herrchen zuführen. Die folgende Untersuchung eines Tierarztes ergab, dass sich der Hund bei dem Sturz offenbar nicht verletzt hatte. Für die Rettungsmaßnahmen der insgesamt 11 Bergretter und 15 Feuerwehrleute musste die Landesstraße 277 bei Inzigkofen durch die Polizei vorübergehend voll gesperrt werden.

Bad Saulgau

Schaltkästen auf dem Festplatz zerstört

In der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag zerstörten bisher unbekannte Täter auf dem Festplatz in der Schützenstraße einen Telekommunikations-Schaltkasten und beschädigten zwei weitere Kästen der Stadtwerke. Dem Augenschein nach handelten die Täter mit blinder Zerstörungswut. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell