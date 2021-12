Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Tesla zerkratzt

In der Zeit von Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag 00.00 Uhr wurde ein Pkw der Marke Tesla in der Bismarkstraße in Friedrichshafen durch unbekannte Täterschaft beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Pkw auf der linken Seite von Kotflügel bis zur Türe zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehr als 2000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Betrunken Fahrrad gefahren

Zeugen meldeten dem Polizeirevier Friedrichshafen einen betrunkenen Fahrradfahrer am frühen Samstagmorgen etwa gegen 04.30 Uhr in der Ailinger Straße in Friedrichshafen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen stellten diese fest, dass der 37-jährige Fahrradfahrer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 2,46 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und kommt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Citroen beschädigt

In der Zeit von Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 11.00 Uhr wurde ein Pkw Citroen in der Ulrichstraße in Friedrichshafen durch unbekannte Täterschaft beschädigt. Die unbekannten Täter zerkratzte sowohl die Beifahrertüre als auch die hintere Türe und den rechten hinteren Kotflügel. Der Sachschaden wird auf etwa 5000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 entgegen.

