Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen/Bingen

Entlaufene Pferde

Am Freitag etwa gegen 13.36 Uhr stellte eine Anwohnerin der Veringer Straße in Bingen sieben Pferde in ihrem Garten fest. Zusammen mit mehreren Bürgern und der Polizei konnten zunächst einige Pferde eingefangen und bei einem nahegelegenen Bauernhof untergestellt werden. Ein Pferd erwies sich aber als besonders störrisch und setzte seine Flucht fort. Auch dieses Tier konnte nach einiger Zeit schließlich durch die Polizei eingefangen und zu den anderen Tieren zurückgebracht werden. Die später informierte Pferdebesitzerin gab an, dass die Tiere von einer Koppel in Hettingen ausgebrochen waren. Mit einem großen Pferdetransport wurden die Tiere in ihren Stall zurückgebracht. Im Garten der Anruferin und an einem Kuhweidezaun entstand leichter Sachschaden. In welcher Höhe ist aber bislang noch nicht bekannt.

Mengen

Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag, etwa gegen 01.48 Uhr befährt ein 23-jähriger BMW-Fahrer die B311 und will am Kreisverkehr am Ortsende von Mengen auf die Zufahrt zur B 32 in Richtung Herbertingen fahren. Beim Rechtsabbiegen überfährt er ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel in der Mitte der Straße. Ohne zunächst anzuhalten setzt er die Fahrt bis zum Fahrradweg fort und hält dort an. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellen die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinwirkung steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umrechnet 1,72 Promille. Der Sachschaden am Verkehrsschild beträgt ca. 250.- Euro, am BMW entsandt ein Schaden in Höhe von etwa 2000.- Euro. Zeugen welche gegebenenfalls entsprechende Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel.: 07581482-0 zu melden.

Mengen

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurde ein roter Honda "Jazz", welcher in der Reisertraße, vor Gebäude 25 in Mengen geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Das unbekannte Fahrzeug fuhr offensichtlich so eng an dem Honda vorbei, dass der linke Seitenspiegel beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/481-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell