Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 24.12.2021 aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

(A 98 Stockach / Landkreis Konstanz) Auffahrunfall auf der A98 (23.12.2021)

Am Donnerstag gegen 19:02 Uhr kam es auf der A98 in Fahrtrichtung Überlingen kurz nach der Anschluss-Stelle Stockach-Ost zu einem Auffahrunfall mit 2 Verletzten und erheblichem Sachschaden. Die 51-jährige Fahrerin eines Pkw Mini Cooper Cabrio stellte einen großen Karton auf der rechten Fahrspur fest und hielt auf der Fahrbahn an, um diesen zu entfernen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw Seat Ibiza erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mini Cooper auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30´000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zum Fahrzeug machen können, welches den Karton auf der Fahrbahn verloren hatte. Der Fahrer eines Lkw mit RV-Kennzeichen hatte angehalten und bei der Beseitigung von Fahrzeugteilen geholfen. Insbesondere dieser Fahrer könnte für die weiteren Ermittlungen ein wichtiger Zeuge sein. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter Tel. 07733/9960 - 0 erbeten.

