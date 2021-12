Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 24.12.2021 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Fahrzeug beschädigt

Wegen einer Sachbeschädigung an einem Pkw hat die Polizei in Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der vergangenen Nacht im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr einen geparkten Jaguar Landrover, der in der Grabenstraße stand. Es wurden die Frontscheibenwischer verbogen, sowie die Außenspiegel beschädigt. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter T. 07551 8040 bei der Polizei in Überlingen zu melden.

Friedrichshafen

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Gleich mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss stellten Polizeibeamte in Friedrichshafen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtgebiet von Friedrichshafen fest. Um 21:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Lenker eines Ford C-Max beim Fridolin-Endraß-Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor durch riskante Fahrmanöver und überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,7 Promille. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass der 24Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Um 01:50 Uhr konnte in der Gutenbergstraße der 21-jährige Fahrer eines E-Scooters festgestellt werden, welcher bei der nachfolgenden Kontrolle einen Promillewert von knapp 0,8 Promille aufwies. Gegen 02:20 Uhr wurde bei einer 31-jährigen Hyundai-Lenkerin Alkoholgeruch bei einer Verkehrskontrolle in der Ailinger Straße festgestellt. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Alle Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrzeuge jeweils stehen lassen. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bußgeld.

Friedrichshafen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag um 15:40 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten E-Bike Fahrer gerufen, welcher sich in der Waggershauser Straße ereignet hatte. Vermutlich aufgrund der Alkoholbeeinflussung kam der 60-jährige Radfahrer zu Sturz und zog sich eine Platzwunde an der Schläfe sowie Schürfwunden am Knie zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

