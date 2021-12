Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fensterscheibe zerstört

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fensterscheibe einer Wohnung in der Solarstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pkw beim Zurücksetzen übersehen

Auf rund 7.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Messestraße entstand. Ein 34-jähriger Jeep-Lenker war auf der Messestraße in Richtung Bundesstraße unterwegs und musste an der Kreuzung zur Rheinstraße an der Ampel anhalten. Für einen spontanen Fahrstreifenwechsel setzte er seinen Wagen zurück und erkannte dabei den hinter ihm stehenden Audi eines 32-Jährigen nicht. Bei der wuchtigen Kollision entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 2.000 Euro, am Audi rund 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Tier ausgewichen - Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Mutmaßlich weil sie am Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr einem Wildtier ausgewichen war, kam eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin zwischen Immenstaad und Kluftern von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. An ihrem Wagen entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden, dieser beläuft sich an der Verkehrseinrichtung auf mehrere hundert Euro. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Überlingen

Betrügern aufgesessen

Der Masche dreister Betrüger ist eine 73-jährige Frau aus dem Raum Überlingen zum Opfer gefallen. In einer E-Mail wurde sie auf einen großen Lotteriegewinn aufmerksam gemacht. Da laut den Unbekannten für die Gewinnausschüttung Gebühren für einen Notar fällig seien, überwies sie in guten Glauben mehrere Male vierstellige Euro-Beträge auf ein vermeintliches Augsburger Konto. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Salem

Frau nach Führerscheinbeschlagnahme erneut hinterm Steuer erwischt

Die 59-jährige Frau, der Polizeibeamte am Dienstag aufgrund ihrer wiederholt unsicheren Fahrweise den Führerschein abnahmen, muss nun erneut mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Am Mittwochmittag war sie schon wieder Verkehrsteilnehmern aufgefallen, als sie mit ihrem schwarzen VW-Polo durch gefährliche Fahrmanöver beinahe Unfälle verursachte. In der folgenden Polizeikontrolle zeigte sie sich vollkommen uneinsichtig. Da sie weitere Fahrten ankündigte, beschlagnahmten die Ermittler ihren Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Markdorf

Unfallflucht

Nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes Sprinter am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Döllenstraße beim Ausparken einen abgestellten Skoda touchierte und danach einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Überlingen

Autos stoßen auf Parkplatz zusammen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Parkrempler am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Abigstraße. Zwei Autofahrer fuhren gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parkplätzen heraus, woraufhin es zur Kollision kam. Am Audi des 23-Jährigen entstand 1.500 Euro Sachschaden, am Peugeot des 26 Jahre alten Unfallbeteiligten beläuft sich dieser auf rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

