Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Strafrechtlich muss sich eine 42 Jahre alte Ford-Fahrerin verantworten, die am Donnerstag gegen 1 Uhr von Polizeibeamten in der Mühlbergstraße kontrolliert wurde. Während der Verkehrskontrolle konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem das Messgerät einen Wert von über 0,5 Promille anzeigte und die Frau vollkommen unkooperativ war, musste sie die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Neben einer drohenden Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung muss sie mit einer Strafanzeige rechnen, da sie die Beamten während der Maßnahmen durchweg beleidigte.

Sigmaringen

Scheiben an Bushaltestelle beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eingeleitet, nachdem Unbekannte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr die Scheiben einer Bushaltestelle am Leopoldplatz beschädigt haben. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Konsequenzen drohen einer 34-jährigen Ford-Fahrerin, die am Mittwoch gegen 10.15 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der jungen Frau stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste die 34-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf sie ein Fahrverbot, ein empfindliches Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Pfullendorf

Spiegel abgefahren

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr in der Sigmaringer Straße verursacht. Der Täter streifte einen am Straßenrand geparkten Audi, beschädigte den Fahrerspiegel und setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Fahrerflucht - Lichtmasten beschädigt

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau eingeleitet, nachdem ein unbekannter Lkw-Lenker am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr einen Lichtmast in der Platzstraße touchiert und daraufhin einfach das Weite gesucht hat. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf über 1.200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Diebstahl aus Schuhgeschäft misslingt

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Friedrich-List-Straße versucht, ein Paar neue Schuhe zu stehlen. Der Dieb nahm die Schuhe aus dem Regal und packte sie in seinen Rucksack. Als er den Laden verlassen wollte, bemerkten Verkäuferinnen den Diebstahl und forderten den Mann vergeblich auf, stehen zu bleiben. Der geflüchtete 33-Jährige konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls zu rechnen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Nachdem ein 81-jähriger Daimler-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Eckstraße einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn. Der Mann hatte beim rückwärts Ausparken aus einem Grundstück einen hinter ihm abgestellten Kia übersehen, woraufhin es zur Kollision kam. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. Am Kia entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, der Schaden am Daimler fiel mit 500 Euro geringer aus.

Mengen

Leergut gestohlen

Leergut entwendet haben Unbekannte zwischen Montag, 13.12.2021 und Dienstag 21.12.2021 vom umzäunten Gelände eines Getränkehandels in der Lothringer Straße. Die Täter schnitten mutmaßlich mit einem Bolzenschneider ein Loch in den Zaun und verschafften sich auf diese Weise unberechtigten Zutritt. Der verursachte Sach- und Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Richtigstellung unserer gestrigen Pressemeldung:

Mengen

In unserer gestrigen Pressemitteilung "Unbekannter zersticht Reifen und zerkratzt Auto" haben sich mehrere Fehler eingeschlichen. Der unbekannte Mann beschädigte das Fahrzeug in der Kreuzstraße auf einem Privatparkplatz. Als die Zeugin den Mann sah, hatte er eine Bierflasche in der Hand. Er war mit einem grünen Anorak bekleidet und trug die Kapuze über dem Kopf. Die Größe des Tatverdächtigen wird von der Zeugin auf etwa 180 cm geschätzt. Nachdem die Zeugin den Unbekannten angesprochen hatte, ging dieser zu einem weißen Mountainbike, das er auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt hatte und das für seine Statur zu klein wirkte, und radelte in Richtung Rosenstraße davon. In derselben Nacht wurden zudem zwei Geschäftsautos eines Einzelhändlers mutmaßlich durch denselben Täter stark beschädigt. Die beiden Fahrzeuge standen auf der Rückseite des Geschäfts in der Reiserstraße. Der unbekannte Täter zerkratzte den Lack, zerstach die Reifen und besprühte die Wagen mit beleidigenden Worten. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

Sauldorf

Unbekannte Täter brechen erneut Geldausgabeautomat auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße geknackt. Beim Betreten der Bank beschädigten sie zunächst mehrere Kameras. Mit hohem Gewaltpotential und geeignetem Werkzeug öffneten die Täter den Automaten und entnahmen das Bargeld. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Der aktuelle Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten in jüngster Zeit in Oberteuringen, Herdwangen-Schönach und Sigmaringen besteht. Personen, welche rund um die Bank verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

