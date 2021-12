Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.12.2021

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Nach Angriff auf Touristengruppe Anfang August - DNA-Untersuchung bringt neue Erkenntnisse

Nach dem Angriff auf eine Touristengruppe am 6.8.2021 in der Uferpromenade Friedrichshafen wurde der 35-Jährige, gegen den sich zunächst der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung gerichtet hatte, durch intensive Ermittlungen entlastet und auf freien Fuß gesetzt. Eine molekulargenetische Untersuchung von DNA-Proben, die am Tatmittel sichergestellt wurden, brachten die Beamten der Kriminalpolizei Friedrichshafen auf die Spur eines 23 Jahre alten Afghanen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und des damit einhergehenden dringenden Tatverdachts erließ der zuständige Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 23-Jährige, der markante äußerliche Ähnlichkeiten zum 35-Jährigen aufweist, wurde am 17.12.2021 in der Wohnung seiner Freundin angetroffen und festgenommen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weiteres belastendes Beweismittel sicher. Seither sitzt der 23-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 6.8.2021 / Friedrichshafen

Urlauber durch Angriff am Kopf verletzt - Täter flüchtet

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr auf eine Touristengruppe losging. Die sechs Urlaubsgäste im Alter von 21 bis 30 Jahren saßen an der Uferpromenade im Bereich der Musikmuschel, als der Unbekannte offensichtlich Streit suchte. Nach einem kurzen Gerangel schlug der Angreifer einem 25-Jährigen unvermittelt eine zerbrochene Glasflasche gegen den Kopf, verletzte diesen dadurch am Ohr und ergriff daraufhin die Flucht. Einen 27-Jährigen, der die Verfolgung aufnahm, bedrohte der Täter mit der abgebrochenen Flasche und einem Messer, bevor der in der Dunkelheit Richtung Friedrichstraße entkommen konnte. Der 25-Jährige musste zur Versorgung der tiefen Wunde am Ohr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer wird als schlank und nordafrikanischer Herkunft beschrieben. Zur Tatzeit war dieser mit einem hellen Kapuzenpullover der Marke "Alpha Industries", einer beigen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 mit dem Polizeiposten Altstadt in Verbindung zu setzten.

