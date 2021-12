Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vorfahrt genommen - Sachschaden

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Schmeier Straße/ Hochstraße entstanden. Ein 54 Jahre alter VW-Lenker hielt an und gewährte einer entgegenkommenden 32-jährigen Skoda-Lenkerin die Vorfahrt. Weil die Frau den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte, ging der 54-Jährige davon aus, dass diese nach rechts abbiegen möchte und fuhr los. Kurz vor dem Abbiegen entschied sich die 32-Jährige, geradeaus zu fahren. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Sigmaringendorf

Unbekannte beschädigen Glastür

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eingeleitet, nachdem zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen Unbekannte die Glastür einer Bankfiliale in der Straße "Lauchertbühl" beschädigt haben. Die Täter haben die Glastür aus allen Türscharnieren gerissen. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sauldorf

Fahrzeug prallt gegen Metalltor - Unfallflucht

Gegen ein Metalltor geprallt ist der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens am Sonntag gegen Mitternacht in der Straße "Himmelreich". Der Unbekannte bog aus der Steckeler Straße nach rechts in die Straße "Himmelreich" ein und geriet offenbar ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Tor einer Grundstückszufahrt. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher, der laut eines Zeugen mit einem weißen Kastenwagen mit unbekannter Aufschrift unterwegs war.

Herbertingen

Seniorin wird von Transporter auf B 32 erfasst

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 77-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18.15 Uhr auf der B 32. Die dunkel gekleidete Frau war zu Fuß zwischen Bad Saulgau und Herbertingen unterwegs, was mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei über Notruf gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Beamten war der 62 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit bereits mit der Frau kollidiert. Da er die verwirrt wirkende Seniorin mit dem Außenspiegel streifte, erlitt diese glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde die 77-Jährige von einem Familienangehörigen abgeholt. Am Ford des 62-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

Pfullendorf

Spiegel streifen sich - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der L 201 zwischen Rickertsreute und Denkingen gestreift. Der bislang unbekannte Fahrer eines Omnibusses befuhr die Fahrbahn mittig, als ihm ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer entgegenkam. Bei der Kollision der beiden Außenspiegel entstand am Mercedes Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Busfahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall ohne anzuhalten fort, verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Omnibus.

Mengen

Überholmanöver missglückt - Unfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7 Uhr auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen entstanden. Auf Höhe der Anschlussstelle Herbertingen scherte eine 49-jährige Ford-Fahrerin zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw aus. Hierbei übersah sie den links in gleicher Richtung fahrenden Renault eines 58-Jährigen. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Pfullendorf

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich eine 40 Jahre alte Autofahrerin verantworten, die eine Polizeistreife am Donnerstag kurz nach 12 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert hat. Die Beamten waren durch einen Zeugen über die auffällige Fahrweise der Frau informiert worden. Nachdem ein Alkoholtest knapp 1,9 Promille ergeben hatte, musste die 40-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Saulgau

Aggressiver Autofahrer beschädigt Außenspiegel

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war am Dienstag gegen 15 Uhr so in Rage, dass er den Außenspiegel des Skoda eines 70-Jährigen beschädigt hat. Der Unbekannte fuhr zunächst mit hoher Geschwindigkeit hinter den 70-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer Ampel in der Buchauer Straße anhielt, heran. Der Tatverdächtige, der ebenfalls mit einem Skoda unterwegs war, stieg aus seinem Fahrzeug aus, brüllte den Senioren aufgrund seiner angeblich zu langsamen Fahrweise an und schlug auf den linken Seitenspiegel ein. Daraufhin stieg der aggressive Unbekannte in sein Auto ein und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Frau gibt zu viel Gas und prallt gegen Baum

Mutmaßlich zu viel Gas gegeben hat eine 60-jährige VW-Lenkerin am Dienstag gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen daraufhin einen Bordstein und prallte gegen einen Baum. Die 60-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, der Schaden am Baum fiel gering aus.

Mengen

Unbekannter zersticht Reifen und zerkratzt Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 23 Uhr in der Kreuzbühlgasse die Reifen an der linken Fahrzeugseite eines Pkw zerstochen und dessen Fahrzeughaube zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Das Fahrzeug war auf einem Kiesparkplatz abgestellt. Eine Zeugin beobachtete zum Tatzeitpunkt einen Mann mit Messer in der Hand im Alter von etwa 25 Jahren mit hagerer, großer Statur. Er trug einen Bart und eine grüne Kapuzenjacke. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

