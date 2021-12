Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Über Rot gefahren - Unfall

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Messestraße / Rheinstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer überquerte die Kreuzung trotz roter Ampel geradeaus in Richtung Messe und kollidierte dabei mit dem VW eines 41-Jährigen, der die Messestraße von der Rheinstraße kommend kreuzte. Infolge des wuchtigen Zusammenstoßes erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Räumung der Unfallstelle war die Feuerwehr Friedrichshafen im Einsatz. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Meckenbeuren

Unsichere Fahrweise - Zeuge verständigt Polizei

Die deutlich unsichere Fahrweise einer 59-jährigen Autofahrerin auf der B 30 bei Meckenbeuren veranlasste einen Polizeibeamten auf dem Heimweg von seinem Dienst am Dienstag kurz nach 23 Uhr, den Notruf zu wählen. Die Frau kam mit ihrem Wagen zwischen Brochenzell und Meckenbeuren mehrfach von der Straße ab und fuhr durch Büsche. In einer Kurve lenkte sie ihren Pkw auf einen Gehweg und kollidierte beinahe mit einer Laterne. Im weiteren Verlauf geriet die 59-Jährige auf der Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn, weshalb Entgegenkommende abbremsen mussten. Eine Polizeistreife stoppte die deutlich alkoholisierte Frau schließlich. Nachdem ein Alkoholtest fast 1,5 Promille ergeben hatte, musste die 59-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihren Führerschein musste sie sofort abgeben. Sie gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Meckenbeuren

Autofahrer weicht Tier aus - Unfall

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schlätterstraße in Gerbertshaus entstand. Ein 28-jähriger VW-Lenker war in Richtung Ailingen unterwegs und wollte an einem am Fahrbahnrand geparkten Mazda vorbeifahren. Dabei wich er eigenen Angaben zufolge einem die Fahrbahn querenden Tier aus und kollidierte wuchtig mit dem stehenden Pkw. Am Wagen des Unfallverursachers entstand 3.0000 Euro Sachschaden. Am Mazda, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich dieser auf rund 5.000 Euro. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Kressbronn

18-jährige Autofahrerin verursacht im Rausch Verkehrsunfall Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 18-jährige Autofahrerin rechnen, die am frühen Mittwochmorgen betrunken sowie mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursachte und sich bei der Unfallaufnahme mit aller Kraft gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte. Gegen 2.45 Uhr fuhr sie, mit zwei Begleitern im Pkw, von der Bundesstraße 467 in Richtung Linderhof. Kurz nach dem Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihren Renault Twingo, kollidierte wuchtig mit mehreren Wackersteinen am Straßenrand und kam auf einem der Steine zum Stehen. Während die Insassen glücklicherweise unverletzt blieben, entstand am Pkw, der in der Folge nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten alkohol- und betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei der 18-jährigen Fahrerin fest und fanden darüber hinaus im Auto eine geringe Menge Betäubungsmittel. Da eine Atemalkoholmessung bei der jungen Frau über 1,6 Promille anzeigte und ein Drogenvortest positiv auf mehrere illegale Substanzen reagierte, musste die Unfallverursacherin die Beamten zur Blutprobe in eine Klinik begleiten. Gegen das Einsteigen in das Streifenfahrzeug wehrte sie sich massiv und verhielt sich vollkommen unkooperativ, sodass die Beamten ihr Handschließen anlegen mussten. Neben einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte kommt auch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf sie zu. Die Polizeibeamten behielten den Führerschein der 18-Jährigen ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Überlingen

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag und Montagmorgen an einem im Rosmarinweg geparkten Porsche Panamera. Der Unbekannte touchierte den Wagen mutmaßlich mit einer Anhängerkupplung an der Frontstoßstange und fuhr danach einfach weg. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Betrunken mit Mofa vor Polizei geflüchtet

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 57-Jährigen zu, der am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr deutlich alkoholisiert mit einem offenbar manipulierten Mofa in Markdorf unterwegs war. Beamte in einem zivilen Polizeiwagen gaben dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen, denen er zunächst nicht nachkam und stattdessen auf dem Gehweg durch die Grivitenstraße weiterfuhr. Kurze Zeit später konnte er zunächst gestoppt werden. Beim Erkennen eines Beamten beschleunigte der Mann sein frisiertes Zweirad jedoch erneut stark und versuchte die Flucht zu ergreifen. Wenig später einer Kontrolle unterzogen, weigerte sich der Fahrer seine Personalien anzugeben. Da die Ermittler deutliche Anzeigen einer Alkoholisierung des 57-Jährigen feststellten, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten. Im Krankenhaus startete der mit rund 1,7 Promille stark Betrunkene erneut einen Fluchtversuch, um der Blutentnahme zu entkommen, woraufhin die Polizeibeamten ihn nach kurzer Verfolgung durch die Klinik vorläufig festnahmen und ihm Handfesseln anlegten. Ein dabei zur Unterstützung hinzugeeilter Arzt erlitt leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das technisch manipulierte Mofa zur weiteren Untersuchung und leiteten ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Salem

Unsichere Fahrweise - Zeugen gesucht

Nachdem die 59-jährige Fahrerin eines schwarzen VW-Polo in den vergangenen Tagen mehrfach durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, ermittelt die Polizei Salem und sucht nun Zeugen. Am Dienstag meldeten Zeugen die gefährlichen Manöver zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Salem, bei der die VW-Polo-Lenkerin mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten war und beinahe Unfälle verursachte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau zum wiederholten Mal ohne ihre erforderliche Sehhilfe unterwegs war und erneut einen verwirrten Eindruck machte. Da die 59-Jährige darauf angesprochen wenig Einsicht zeigte und weitere Fahrten ankündigte, obwohl sie offensichtlich nicht in der Lage war, ihren Pkw sicher im Straßenverkehr zu führen, beschlagnahmten die Polizeibeamten ihren Führerschein. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und bitten nun Personen, die durch die auffällige Fahrweise der Frau behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Bermatingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Markdorfer Straße ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin und ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhren gleichzeitig rückwärts von gegenüberliegenden Parkplätzen auf die Straße ein, woraufhin es zur Kollision kam, bei der am Mercedes eher geringer, am Skoda rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Im Anschluss kam es zu einem kurzen Wortwechsel, infolge dessen der Mercedes-Fahrer einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden und muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Da beide Verkehrsteilnehmer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 bei der Polizei zu melden.

Nesselwangen

Senior verliert Kontrolle über seinen Wagen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 89-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Hohenfelsstraße. Aus Überlinger Richtung kommend überfuhr er aus bislang ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Nachdem er seinen Wagen in der Folge über die Gegenfahrbahn lenkte und die Hecke eines Anwesens durchbrach, beschleunigte er seinen Opel offensichtlich weiter. Erst als die Antriebswelle durch das Überfahren eines Bordsteins abbrach, kam der Wagen auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Am Pkw des 89-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Grundstück und der Verkehrseinrichtung entstand ebenfalls Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

