Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren eingeleitet, nachdem sie am Montagmittag in einem Einkaufszentrum in Manzell Zigaretten stehlen wollten und im Anschluss auf einen Angestellten losgingen. Der Jüngere der beiden steckte das Diebesgut in seine Jacke und wurde dabei offenbar von seinem Begleiter gedeckt. Als ein aufmerksamer Ladendetektiv die Jugendlichen nach der Kasse auf die nicht bezahlte Ware ansprach, versuchten beide die Flucht zu ergreifen und stießen den 48-Jährigen dabei zur Seite. Der 16-Jährige soll bei seiner Ergreifung um sich geschlagen und seinen Komplizen zur Hilfe gerufen haben. In der Folge habe sich dieser auf den Ladendetektiv gestürzt und ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Trotz des Angriffs und der Gegenwehr gelang es dem Marktangestellten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festzuhalten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischeren Diebstahls gegen das Duo ein. Die Ermittler bitten Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Scheibe eingeschlagen

Nachdem ein unbekannter Täter zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, ein Fenster der Droste-Hülshoff-Schule in der Steinbeisstraße eingeschlagen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mann klaut Schuhe

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag gegen 10.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße ein Paar neue Schuhe gestohlen. Der Dieb zog seine alten abgetragenen Schuhe aus und stellte sie in ein Regal. Dann zog er ein neues Paar an und verließ unbemerkt das Geschäft. Der Wert der gestohlenen Schuhe beläuft sich auf etwa 75 Euro. Personen, die zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 zu wenden.

Eriskirch

Fahrzeug zerkratzt

Mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr die Beifahrertür eines in der Friedrichshafener Straße geparkten Mazda zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Raser gestellt

Mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens muss ein 28-jähriger Audi-Fahrer rechnen, nachdem er am Montag gegen 10.30 Uhr die Kreisstraße zwischen Überlingen und Nesselwangen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Eine zivile Streife wurde auf den Audi aufmerksam, als sie von diesem mit rasantem Tempo überholt wurden und nahm die Verfolgung auf. Da der 28-Jährige seinen Pkw offenbar aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht mehr sicher auf seiner Fahrspur führen konnte, setzte er seine Fahrt mittig auf der Straße fort, konnte aber kurz darauf in Nesselwangen einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stach den Beamten zudem der Stempel der Hauptuntersuchung ins Auge: Dieser war seit Längerem abgelaufen, weshalb der junge Mann zusätzlich einer Ordnungswidrigkeitsanzeige entgegensieht.

Salem

Illegale Müllentsorgung

Einem 60-jährigen mutmaßlichen Umweltsünder sind Beamte des Polizeipostens Salem auf die Schliche gekommen. Der Mann hatte offenbar jüngst im Prälatenweg in Richtung Affenberg unerlaubt mehrere Müllsäcke entsorgt. Ein Zeuge meldete die Verschmutzung am Montag gegen 11.30 Uhr der Polizei. Der 60-jährige Tatverdächtige hatte wohl versehentlich vergessen seine Anschrift auf einem der weggeworfenen Kartons zu entfernen, wodurch er letztendlich ermittelt werden konnte.

