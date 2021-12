Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsunfall

Höherer Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Trochtelfingen entstanden. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer, der von der Wilsinger Straßer auf die K 8207 einbiegen wollte, missachtete ein Stoppschild und stieß mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall wurden der Renault-Lenker und dessen Beifahrer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringendorf

Wiederholter Einbruch in Metzgerei

Ein erneuter Einbruch in eine Metzgerei in der Hauptstaße ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 14.45 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Metzgerei und entwendete anschließend einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich hierbei um einen Wiederholungstäter handeln könnte, welcher bereits im Oktober schon einmal in die Metzgerei eingebrochen war und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

