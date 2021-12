Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Fahrzeug touchiert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Montag und Sonntagvormittag einen in der Kleingasse am Fahrbahnrand abgestellten VW beschädigt. Da der Unfallverursacher trotz des angerichteten Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro einfach weiterfuhr, ermittelt die Polizei Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

19-Jähriger von Fahrbahn abgekommen

Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr auf der Heiligkreuztaler Straße. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam der Audi nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Acker stehen. Am Fahrzeug, das nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der 19-Jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell