Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen

Zwei verschlossene Fahrräder, ein Damenrad und ein Mountainbike, haben Unbekannte am Samstag zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr aus einer Tiefgarage im Newtonweg gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Sachschaden durch Graffiti

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 19.30 Uhr einen Tiefgaragenabgang in der Saint-Die-Straße mit roter Farbe besprüht. Ein Anwohner wurde auf verdächtige Geräusche aufmerksam und sah einen Tatverdächtigen flüchten. Der Sachschaden, der durch die Graffiti-Schmiererei entstand, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und rund 2.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der Berger Straße ereignete. Ein 23-jähriger Kia-Fahrer war von Kressbronn kommend in Richtung Berg unterwegs. Bei der Abfahrt nach Kalkähren übersah er den verkehrsbedingt auf der Fahrbahn stehenden Opel eines 26-Jährigen, der nach links abbiegen wollte. Durch den folgenden Auffahrunfall entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 1.500 Euro, am Opel rund 500 Euro Sachschaden. Der 26-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Friedrichshafen

Urkundenfälschung und unerlaubte Einreise

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren, nachdem sie am Samstagabend im Bereich der Meersburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Der 33-jährige Fahrer des Wagens händigte den Beamten einen Führerschein aus, bei dem sich der Verdacht einer Fälschung ergab. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der 32 Jahre alte Beifahrer unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist war. Beiden droht nun eine Anzeige.

Meckenbeuren

Frau wehrt sich gegen polizeilichen Zugriff

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 57-jährige Frau rechnen, nachdem sie am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Brochenzell randalierte, einen Nachbarn beleidigte und sich letzten Endes mit aller Kraft gegen die Maßnahmen der hinzugerufenen Polizisten wehrte. Die Beamten nahmen die Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam. Gegen den Transport in eine Fachklinik setzte sie sich zur Wehr und versuchte, im Polizeifahrzeug nach den Polizisten zu treten. Des Weiteren warf sie erneut mit beleidigenden Äußerungen um sich. Auf die 57-Jährige kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Bermatingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld droht einem 19-jährigen Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am Sonntagabend im Bereich Bermatingen kontrollierten. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des jungen Mannes. Da auch ein Schnelltest positiv auf mehrere illegale Substanzen reagierte, untersagten die Ermittler dem 19-Jährigen die Weiterfahrt. Für ihn folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik.

Überlingen

Unfallflucht

Weil ein 75-jähriger Autofahrer nach einem Parkrempler am Sonntagmittag einfach das Weite suchte, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn. Beim Einparken im Hildegardring hatte der Senior einen Wagen touchiert und war danach weggelaufen, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Zusammenstoß beobachtet hatte, verständigte den Besitzer des angefahrenen Wagens. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 75-jährigen Unfallverursacher schnell ermitteln und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell