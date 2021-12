Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Friedrichshafen

Betrunken mit einem E-Roller unterwegs

Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr meldete sich ein 19-jähriger beim Polizeinotruf um eine Mitteilung zu machen. Wenige Minuten später konnte er am Stadtbahnhof angetroffen werden. Er wirkte erheblich alkoholisiert und führte einen E-Roller ohne Versicherungskennzeichen. Der 19-jährige verhielt sich äußerst unkooperativ, schrie herum und zeigte keinerlei Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Letztlich wurde er zu Boden gebracht und anschließend durch einen Rettungswagen ins Klinikum transportiert um eine Blutentnahme durchführen zu können.

Markdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagabend wurde kurz nach 20 Uhr der 42-jährige Lenker eines Pkw Renault kontrolliert. Seine Fahrt endete anschließend an dieser Kontrollstelle. Zum einen fuhr der Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, zum anderen besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Substanzen fuhr. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, der Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Überlingen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Kurz vor 17.30 Uhr lenkte am Samstag ein Smartfahrer sein Fahrzeug in den Bereich des Linienverkehrs am Landungsplatz. Bei der daraus resultierenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 78-jährige Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Zwei Atemalkoholtest`s bestätigten einen Wert von über 1 Promille. Anschließend wurden der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

