PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Frau auf dem Netto Parkplatz angefahren - Zeugen sowie Beteiligter gesucht

Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr parkte eine 60-jährige ihr Fahrzeug neben einem weißen Pkw auf dem Netto Parkplatz. Der Fahrer des weißen Pkw setzte genau in dem Moment zum Rückwärtsausparken an als sich die 60-jährige hinter seinem Fahrzeug befand. Daraufhin stürzte sie und landete auf ihrem linken Unterarm. Es kam zum Gespräch beider Beteiligten. Der Unfallverursacher bot entsprechende Hilfe an, was sie jedoch in diesem Augenblick ablehnte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise und insbesondere der Unfallbeteiligte werden gebeten sich an die Polizei in Pfullendorf, Tel.07552-2016-0 zu wenden.

Leibertingen

Gebäudebrand - niemand verletzt

Samstagnacht kurz nach 23 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zur Bekämpfung eines Brandes in der Friedhofstraße / Kreenheinstetten aus. Eine alte Holzhütte, welche als Jugendtreff genutzt wurde, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die im Treff befindlichen Jugendlichen bemerkten eine Brandstelle, verließen umgehend das Gebäude und informierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand - der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Leibertingen, Kreenheinstetten, Talheim und Altheim sowie der Rettungsdienst. Der auf der Anfahrt befindliche Löschzug aus Meßkirch konnte seine Anfahrt abbrechen.

