PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.12.2021 aus dem Bodenseekreis

Langenargen (ots)

Unbekannte schlagen Außenspiegel ab

An einem in der Klosterstraße in Langenargen geparkten silberfarbenen VW kam es am Freitag um die Mittagszeig zu einer Sachbeschädigung. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge schlug ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug den Außenspiegel ab. Der Schaden wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt. Taschendiebe schlagen zu

In drei Einkaufsmärkten in Kressbronn, Eriskirch und Friedrichshafen kam es am Freitag um die Mittagszeit zu Taschendiebstählen. Aus beim Einkauf unbeaufsichtigten Handtaschen entwendeten die Diebe jeweils die Geldbörsen mit darin befindlichem Bargeld und Dokumenten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Überlingen

LKW beschädigt Dachrinne

Beim Rangieren beschädigte ein Lkw eine Dachrinne und Dacheindeckung einer Garage in der Straße "Zum Döbel" in Nußdorf. Der Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Abriebspuren lassen auf eine rote Lkw-Plane schließen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich auf ca. 2 000,00 Euro. Zeugen, die entsprechenden Beobachtungen machten oder Firmen, die von einem roten Lkw beliefert wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551-8040) in Verbindung zu setzen.

