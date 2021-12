PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.12.2021 aus dem Landkreis Ravensburg.

Polizeipräsidium Ravensburg

Pressemitteilung vom 18.12.2021 aus dem Landkreis Ravensburg.

Unbekannter Mann beleidigt zwei Frauen

Zwei Frauen mit ausländischen Wurzeln hielten sich am Freitag gegen 14.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Weingartener Innenstadt auf. Hier wurden sie von einem Mann offensichtlich grundlos mehrmals rassistisch beleidigt. Als sich eine weitere Kundin einmischte, verließ der Mann fluchtartig die Örtlichkeit. Der Mann war ca. 70 Jahre alt, ca. 175 groß und schlank, er hatte sehr schütteres graues Haar, war dunkel bekleidet und führte einen dunklen Trolley mit sich. Zeugen, die den Mann kennen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten (Tel. 0751/803-6666) in Verbindung zu setzen.

Baindt, Blitzenreute

Mehrere Autofahrer unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Gleich drei Autofahrer, die unter Alkoholeinwirkung standen, wurden von Beamten des Polizeireviers Weingarten von Freitag auf Samstag in Baindt und Blitzenreute kontrolliert. Gegen die jüngeren Fahrer werden Anzeigen bei den zuständigen Bußgeldbehörden vorgelegt. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Ravensburg

Autofahrer zeigt Anzeichen für Drogenkonsum

Ein 33jähriger Pkw-Lenker wurde am Freitagabend in der Meersburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten Drogenbeeinflussung fest und veranlassten eine Blutentnahme. Er muss nun mit einem Fahrverbot und weiteren Maßnahmen der Führerscheinstelle rechnen.

Kißlegg

15jähriger ohne Führerschein unterwegs

Nicht schlecht staunten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg, als sie am frühen Samstagmorgen einen Toyota in Kißlegg kontrollierten. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war und somit keinen Führerschein besaß. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weitere Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter schließen sich an.

