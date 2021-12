Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.12.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen

Beuron (ots)

Unbekannte entwenden Arbeitsmaschine

Zu einem Diebstahl kam es in der Zeit zwischen Mittwoch bis Freitag auf einem Gutshof in Beuron. Ein Hoflader im Wert von ca. 20 000,00 Euro wurde aus einer Maschinenhalle heraus gestohlen. Der oder die Täter fuhren zunächst mit dem Hoflader vom Tatort weg und luden ihn vermutlich am Anschluss auf ein Fahrzeug auf.

