Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Wildschweinrotte überquert Fahrbahn - Unfall

Bei einem Wildunfall auf der K 8208 zwischen Unterschmeien und Sigmaringen ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. Als ein 26-jähriger Fiat-Fahrer eine plötzlich kreuzende Wildschweinrotte sah, bremste er und wich nach rechts aus. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr eine steile Böschung hinauf und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Zu einem Zusammenstoß mit den Wildschweinen kam es nicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in drei Geschäfte im Stadtgebiet eingebrochen. Die Täter verschafften sich in allen drei Fällen gewaltsam Zugang, indem sie jeweils die Eingangstür aufbrachen. Aus zwei Wettbüros in der Binger Straße und in der Leopoldstraße entwendeten die Unbekannten Bargeld, aus einem Telefongeschäft in der Schwabstraße mehrere Smartphone-Attrappen im Wert von knapp 4.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt Ladendiebin nach Zeugenhinweis

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 27-Jährige rechnen, die am Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Moosheimer Straße beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte die junge Frau dabei ertappt, wie sie einen Artikel in ihre Tasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Die Frau verfolgte die Tatverdächtige zunächst und beobachtete, wie diese sich in ein Haus begab. Eine alarmierte Polizeistreife konnte dort zwar die 27-Jährige nicht mehr antreffen, jedoch ihre Handtasche mit ihrem Ausweis und dem Diebesgut. Die Tatverdächtige war offensichtlich vor dem Eintreffen der Polizisten durch ein Fenster im Erdgeschoss geflohen. Sie gelangt nun wegen Diebstahls zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Bad Saulgau

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen muss ein 37-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 20.45 Uhr von einer Polizeistreife in der Josef-Bautz-Straße gestoppt wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, weshalb der junge Mann in eine Klinik gebracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Wagen musste der 37-Jährige an Ort und Stelle stehen lassen. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, gelangt der Mann zur Anzeige.

Meßkirch

Unbekannter beschädigt Reifen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr den Reifen eines Opel in der Dr.-Conrad-Gröber-Straße beschädigt. Der Unbekannte drehte eine Schraube in die Innenseite eines Vorderreifens. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70 Euro. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Pfullendorf

Betrüger erbeuten fünfstelligen Euro-Betrag bei Schockanruf

Um knapp 40.000 Euro betrogen worden ist am Mittwoch eine 84-Jährige von bislang unbekannten Tätern. Gegen 12.30 Uhr rief eine weibliche Person bei der Seniorin an und gaukelte ihr vor, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Tochter benötige nun Bargeld, welches von einem Mann abgeholt werde. Durch geschickte Gesprächsführung schüchterte die mutmaßliche Betrügerin ihr Opfer derart ein, dass es den Anweisungen folgte und einem männlichen Abholer das Geld in bar übergab. Bis zur Übergabe blieb die Anruferin in der Leitung, um der Seniorin keinen Anruf bei Angehörigen oder der Polizei zu ermöglichen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Schockanrufen. Betrüger, die oftmals aus Callcentern anrufen, geben sich am Telefon als Angehörige aus und täuschen vor, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Oft bestätigt ein weiterer Täter, der sich als Polizist ausgibt, den Vorfall. Durch geschickte Gesprächsführung werden die Opfer in der Folge eingeschüchtert und zur Herausgabe von Bargeld bewegt. Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen, vor allem betagtere Familienmitglieder. Im Falle eines Anrufs sollten Sie diesen sofort beenden und selbstständig bei Ihrem Verwandten nachfragen, ob dieser in einen Unfall verwickelt wurde. Geben Sie niemals Informationen über Ihre finanzielle Situation heraus und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Übergeben Sie niemals Geld und Wertsachen an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell