Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 35 Jahre alter Autofahrer verantworten, den eine Polizeistreife am Donnerstag kurz nach 21.30 Uhr kontrolliert hat. Die Beamten waren zu dem Zeitpunkt mit der Überwachung des Durchfahrtsverbots in der Saarlandstraße beschäftigt. Als der 35-Jährige die Polizisten erkannte, stoppte er sein Fahrzeug abrupt und parkte am Fahrbahnrand. Bei der nun folgenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest weit über 1,1 Promille ergeben hatte, musste der 35-Jährige die Uniformierten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Ravensburg

Abend endet im Polizeigewahrsam

Eine Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste am Donnerstag ein 33-jähriger Mann. Passanten verständigten gegen Mitternacht die Polizei, da der Mann im Bereich des Bahnhofs Gegenstände umherwarf und gegen ein Auto schlug. Da der 33-Jährige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, sich aggressiv und unkooperativ verhielt und sich durch die eingesetzten Beamten auch nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Sachschaden entstand durch sein Verhalten ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Der 33-Jährige hat nun die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung zu tragen.

Ravensburg

Laterne beschädigt - Polizei sucht Unfallverursacher

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Verlassen eines Tankstellengeländes in der Wangener Straße eine Straßenlaterne umgefahren. Durch die Kollision wurde die Laterne derart verbogen, dass sie ersetzt werden musste. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Polizei schnappt Fahrraddiebe

Beamte des Polizeireviers Weingarten konnten zwei 17 und 18 Jahre alte Fahrraddiebe am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf frischer Tat festnehmen. Ein Zeuge beobachtete, wie das Duo ein abgeschlossenes Fahrrad in der Ettishofer Straße entwendete, und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten die beiden jungen Männer aufgrund der Personenbeschreibung wenig später in der Waldseer Straße antreffen. Das Fahrrad hatte das Duo nicht mehr bei sich, es konnte jedoch nach kurzer Suche aufgefunden werden. Der Besitzer des blauen Campingrads, das mit einem Spiralschloss gesichert war, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen gelangen nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige.

Bad Waldsee

Zwei Verletzte bei Kollision

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei Mennisweiler ereignet hat. Eine 46-jährige Jeep-Lenkerin fuhr aus Richtung Molpertshaus kommend an die Kreuzung mit der L 314 heran und hielt an der Stoppstelle. Beim Anfahren übersah sie den VW Touran eines 36 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten, der aus Richtung Bad Wurzach kam. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden beide Lenker verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Um die beiden demolierten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee musste die Kreuzung, über die ein Bahnübergang führt, wegen auslaufender Betriebsstoffe abstreuen. Die Polizei regelte während der Maßnahmen den Verkehr.

Wilhelmsdorf

Schmierfink unterwegs

Die Fassade des Gymnasiums in der Pfrunger Straße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem bislang unbekannten Täter beschmiert. Der Unbekannte brachte mit rotem Lackspray einen coronakritischen Schriftzug auf die Wand auf, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Mann greift Familienangehörige an

In einem Ladengeschäft in der Bindstraße hat am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ein 47 Jahre alter Tatverdächtiger eine Familienangehörige angegriffen. Zunächst kam es mit dem 53-jährigen Opfer, das in dem Geschäft arbeitet, zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf zerrte der Tatverdächtige die Frau in den hinteren Bereich des Ladens und wurde ihr gegenüber handgreiflich. Da sich weitere Personen in dem Markt befanden, ließ der 47-Jährige von seinem Opfer ab, das leicht verletzt wurde. Eine Polizeistreife nahm den mit knapp zwei Promille alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 47-Jährigen an und erteilten ihm einen Platzverweis. Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Haidösch" im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen einen abgestellten Skoda Octavia vorne links touchiert. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rund 35.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Siggen und Matzen entstanden. Eine 50-Jährige war mit ihrem Citroen in Richtung Matzen unterwegs und geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden Mercedes A-Klasse einer 53-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass diese abgeschleppt wurden. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis gegen 17.15 Uhr gesperrt werden.

Leutkirch

Brand in Wohnhaus

Einen Schwelbrand verursacht hat am Donnerstag ein teilweise verstopfter Kamin in Ausnang. Gegen 16.30 Uhr wurden die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, weil es im Kamin eines Einfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hofs und Leutkirch waren mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Schwelbrand rasch. Der Kaminfeger kümmerte sich um die weiteren Maßnahmen. Sowohl die Wohnräume als auch die Bewohner blieben unversehrt.

Leutkirch

Einbruch

Ein Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende im Zeisigweg. Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf nicht bekannte Weise in ein Einfamilienhaus. Nach dem Einsteigen deaktivierte er zunächst die Hauptsicherung, betrat offene Kellerräume und durchsuchte einen in der Garage abgestellten Pkw. Der Versuch, eine verschlossene Kellertüre aufzuhebeln, misslang. Im Anschluss verließ der Unbekannte das Haus ohne Beute durch eine Kellertüre in den Garten. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fall mit weiteren Einbrüchen rund um die Wilhelmshöhe in Zusammenhang steht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Nachdem der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Unbekannte befuhr gegen 7.45 Uhr die Adlerstraße in Richtung der Brühlstraße, als er mit dem Anhänger seines weißen Transporters den Opel Astra eines Entgegenkommenden streifte. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07541/9488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell