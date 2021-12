Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, als er am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zwischen Batzenweiler und Adelsreute mit einem neben der Kreisstraße stehenden Baum zusammengestoßen ist. Der 20 Jahre alte VW-Lenker kam auf Höhe von Rosengarten erst von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten, bevor er wuchtig gegen den Baum prallte. Ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem VW Scirocco entstand Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Pkw angefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen, nachdem auf dem Parkplatz des Bodenseecenters am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr ein geparkter Renault Kangoo angefahren wurde. Der Unfallverursacher, der mit einem Skoda unterwegs war, verursachte an dem Renault einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und fuhr daraufhin einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und ließ den Besitzer des Renaults im angrenzenden Bodenseecenter ausrufen. Dieser verständigte die Polizei, die nun strafrechtlich gegen den Flüchtigen ermittelt.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Innerhalb von zwei Minuten Abwesenheit hat ein Vandale am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen im Kohlbachweg geparkten Pkw beschädigt. Der Besitzer eines VW Golf parkte seinen Wagen für die kurze Zeit auf Höhe der Einmündung in die Ernst-Lehmann-Straße und musste beim Zurückkommen Kratzer im Lack feststellen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Jacke gestohlen

Ein Dieb hat am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr eine Jacke von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäfts in der Wilhelmstraße gestohlen. Der Täter entkam unbemerkt, weshalb die verständigte Polizei nun um Mithilfe bittet. Personen, die die Tat auf Höhe der Hausnummer 26 beobachtet haben und Hinweise geben können, werden sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Brand in Wohnhaus

Ein brennender Stromverteilerkasten war der Grund dafür, dass am Mittwochmorgen die Freiwillige Feuerwehr in die Ortsstraße ausgerückt ist. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fing dieser in einem Wohnhaus Feuer. Die Wehrleute löschten den Brand. Durch die starke Rauchentwicklung aufgrund des brennenden Kastens erlitt eine 20-Jährige leicht Verletzungen und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die betreffende Wohnung wurde durch den Rauch ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Tettnang

Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 10.30 und 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Schulzentrum Manzenberg ein geparkter VW zerkratzt. Der Täter beschädigte das Auto durch zahlreiche Kratzer im Lack ringsherum. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 57 und 20 Jahren am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr an einer Schule in der Linzgaustraße, ermittelt die Polizei Überlingen. Der Ältere hatte sich durch Lärm, ausgehend von zwei jungen Männern, gestört gefühlt und diese angesprochen. Infolge des Streits soll der 20-Jährige den deutlich alkoholisierten 57-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Durch den Sturz erlitt der Mann eine Platzwunde am Kopf und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Salem

Frau nach Küchenbrand verstorben

Die 79-jährige Frau, die am Sonntagmorgen nach einem Küchenbrand in lebensbedrohlichem Zustand in eine Klinik gebracht wurde, ist am Mittwochabend infolge einer Rauchgasvergiftung verstorben. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

Unsere Meldung vom 13.12.2021:

Küchenbrand - Seniorin in Lebensgefahr

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste eine 79-jährige Frau am Sonntagmorgen in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrer Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen war. Ein Nachbar, der gegen 2 Uhr auf einen akustischen Brandmelder und Rauchgeruch aufmerksam geworden war, wählte umgehend den Notruf. Rasch angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich durch eine sofortigen Notöffnung Zutritt zur verrauchten Wohnung und brachten die Seniorin, die bereits bewusstlos in der Wohnung lag, ins Freie. Rettungskräfte reanimierten die Frau. Für ihren Hund kam jede Rettung zu spät. Er konnte nur noch tot aus der Wohnung gebracht werden. Die Brandursache ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Einsatzkräften des Rettungsdienstes samt Notarzt und der Polizei, war die Freiwillige Feuerwehr Salem mit rund 5 Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten im Einsatz.

