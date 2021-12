Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparktes Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW in der Gartenstraße hinterlassen. Der Unbekannte streifte den geparkten Wagen hinten links und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Schmierfink besprüht Wand

In einem Parkhaus in der Adlerstraße hat am Dienstagabend ein bislang unbekannter Sprayer sein Unwesen getrieben. Der Täter verunstaltete zwischen 18 und 19 Uhr das Treppenhaus und ein Parkdeck mit Schriftzügen und Bildern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die den Schmierfink bei der Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Fahrzeug zerkratzt

Lackschaden in noch unbekannter Höhe hat im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr ein Vandale an einem Pkw in der Burgstraße verursacht. Der Unbekannte zerkratzte die komplette Fahrerseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr an der Kreuzung der Niederbieger Straße mit der Lägelerstraße entstanden. Ein 52 Jahre alter Sprinter-Fahrer, der die Niederbieger Straße in Richtung Ortsausgang befuhr, und ein 37-jähriger VW-Lenker, der aus der Daimlerstraße kam und in Richtung Lägelerstraße fuhr, stießen an der Kreuzung wuchtig zusammen. Bei der Kollision entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro, verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da beide Unfallbeteiligten angaben, die Ampel bei Grün überfahren zu haben, sucht die Polizei nun Zeugen zum Unfall. Insbesondere Personen, die Angaben zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Jugendlicher Ladendieb hat Drogen bei sich

Gleich zweimal wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher im Lauf der Woche in einem Supermarkt in der Karlstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch entwendete der Teenager alkoholische Getränke und versteckte diese in seinem Rucksack. Während er nach der Tat am Dienstag entwischen konnte, hielt der Ladendetektiv den Jugendlichen am Mittwoch kurz nach 19 Uhr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten entdeckten bei dem 16-Jährigen neben dem Diebesgut im Rucksack auch eine Kleinstmenge Marihuana, die sie beschlagnahmten. Der Jugendliche gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Weingarten

Unfallflucht

Mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss ein 82 Jahre alter Mann rechnen, der am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit seinem VW in einer Tiefgarage in der Gerberstraße einen geparkten Audi touchiert hat. Der Senior, der den Unfall eigenen Angaben zufolge nicht bemerkt hat, ließ seinen Wagen im Anschluss stehen und entfernte sich zu Fuß. Polizeibeamte konnten den 82-Jährigen im Anschluss als Unfallverursacher ermitteln. Während der Sachschaden am Audi A6 auf rund 1.500 Euro beziffert wird, fällt dieser am VW Fox gering aus.

Bad Waldsee

Unfallbeteiligter flüchtet nach Spiegelstreifer

Nachdem er am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in Mennisweiler einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker geflüchtet. Der Unbekannte kam in einer Kurve in der Haidgauer Straße auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den Citroen einer 55-Jährigen, die in Richtung Bad Wurzach unterwegs war. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Am Citroen entstand Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Den Spuren am Unfallort zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem VW T5 unterwegs gewesen sein, dessen Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Wangen

Autofahrer unter Drogen

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ein 19 Jahre alter Autofahrer, der einer Polizeistreife in Neuravensburg wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten eindeutige Hinweise auf Drogenkonsum fest. Nachdem ein Vortest positiv auf verschiedene Drogenarten reagiert hatte, musste der 19-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, kommen auf den Mann ein deftiges Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrssünderregister zu.

Wangen

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr zwischen Schomburg und Primisweiler ereignet hat. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 55-jährige Fahrzeuglenkerin auf Höhe Kernaten links abbiegen wolle und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Kollision von der Kreisstraße abgewiesen. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb der Abschleppdienst sich um diese kümmerte.

Wangen

Unfallverursacher flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Mittwochnacht auf einem Parkplatz an der A 96 bei Humbrechts einen Lkw beschädigt. Der 56-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt in seinem Lkw nächtigte, hörte gegen 1.30 Uhr einen Schlag. Den Schaden bemerkte der Mann erst am nächsten Morgen gegen 8 Uhr. Am Führerhaus entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro, vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst in Kißlegg zu melden.

Isny

Polizei klärt Unfallflucht

Dem Hinweis einer Zeugin ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeipostens Isny eine Fahrerflucht rasch aufklären konnten. Die Frau beobachtete am Montag gegen 14 Uhr im Unteren Grabenweg, wie die Lenkerin eines VW Touareg beim Ausparken einen geparkten Audi A1 touchierte und im Anschluss davonfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Nachdem die Zeugin die Polizei verständigt hatte, konnten die Beamten die 67 Jahre alte Unfallverursacherin ermitteln. Sie gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Leutkirch

Unbekannter zersticht Reifen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, die Reifen an der linken Fahrzeugseite eines Opel in der Holbeinstraße zerstochen. Der Täter verwendete für seine Tat einen spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07541/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Schulbus verursacht Verkehrsunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Öschweg entstanden. Ein 58-jähriger Busfahrer wollte mit seinem Schulbus aus der dortigen Haltestelle in den Öschweg einfahren. Hierbei übersah er eine 39-Jährige, die mit ihrem Mini Cooper von hinten an dem Bus vorbeifuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.

