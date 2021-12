Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Nach gefährlichen Überholmanöver - Pkw-Lenker gesucht

Schlimmeres verhindert hat ein Lastwagenfahrer, der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Pkw auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Trochtelfingen ausgewichen ist. Auf Höhe des Gewerbegebiets Gammertingen-Harthausen überholte der bislang nicht bekannte Fahrer eines silberfarbenen Vans zwei vorausfahrende Wagen über eine Abbiegespur und Sperrfläche trotz vorherrschenden Nebels. Just in dem Moment kam der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer entgegen, der, um eine frontale Kollision zu verhindern, nach rechts auswich. Trotzdem streifte der silberne Van, bei dem es sich möglicherweise um einen VW oder Mercedes gehandelt hat, den Lkw seitlich, sodass an diesem ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Fahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort, weshalb die Polizei nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Hinweise auf den Flüchtigen oder sein beschädigtes Auto werden unter Tel. 07574/921687 erbeten.

Krauchenwies

Lkw-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Das Weite gesucht hat ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr, nachdem er in der Mengener Straße in Göggingen einen entgegenkommenden Pkw gestreift hat. Der flüchtige Schwerlasterfahrer war in Richtung Meßkirch unterwegs, als er auf Höhe einer Bäckerei in den Gegenverkehr geriet und dort den in Richtung Krauchenwies fahrenden Volvo seitlich streifte. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Lastwagen oder dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Schlägerei unter Jugendlichen

Am Busbahnhof am Leopoldplatz sind am Mittwoch gegen 12.30 Uhr mehrere Jugendliche in einen handfesten Streit verwickelt gewesen. Zwei 17 und 14 Jahre alte Jungen sollen zwei 14- und 16-Jährige grundlos angegriffen haben. Eines der beiden Opfer erlitt dabei eine blutende Nasen- und eine Nackenverletzung. Die Täter konnten kurz nach der Tat durch eine Polizeistreife gestellt werden. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Pfullendorf

Unfallflucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem am Mittwoch gegen 20.15 Uhr am Schweizersbild ein geparkter Renault Clio angefahren wurde. Der flüchtige Fahrer prallte beim rückwärts Ausparken gegen den Wagen und suchte im Anschluss das Weite. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Ostrach

Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt derzeit die Polizei Bad Saulgau, nachdem ein Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes Am Friedleshof einen abgestellten blauen Ford Fiesta angefahren hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Verursacher, der eventuell mit einem silbernen Lieferwagen unterwegs war, flüchtete. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07581/482-0 gegeben werden.

Ostrach

Diebstahl in Kieswerk

Kabel im Wert von etwa 10.000 Euro hat ein Dieb zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem Kieswerk zwischen Tafertsweiler und Hoßkirch gestohlen. Der Täter entwendete fast 900 Meter der Kupfer- und Erdkabel. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen, Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

