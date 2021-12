Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei findet bei Ladendiebin Drogen

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 19-Jährige rechnen, die am Montagabend in einem Einkaufsgeschäft am Romanshorner Platz beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Ein Zeuge hatte die junge Frau dabei ertappt, wie sie Waren in ihre Jacke steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Da die verständigten Polizisten bei der Anzeigenaufnahme auch illegale Betäubungsmittel bei der 19-Jährigen auffanden, kommt auf sie neben der Diebstahlsanzeige ein weiteres Ermittlungsverfahren zu.

Friedrichshafen

Stadtbus kollidiert mit falsch geparktem Fahrzeug

Hoher Sachschaden und Verkehrsbehinderungen waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat. Ein 32-jähriger Stadtbus-Fahrer streifte den verbotenerweise auf dem Gehweg vor einem Schnellimbiss geparkten Kastenwagen, der leicht auf die Fahrbahn ragte. Der Sachschaden wird am Bus auf rund 10.000 Euro, am Lieferwagen auf etwa 2.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Busfahrer als auch der 28-jährige Lieferwagenfahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Friedrichshafen

Brandalarm im Landratsamt

Wasserdampf aus einem Getränkeerhitzer dürfte die Ursache für einen Brandalarm am Dienstag gegen 15.45 Uhr im Landratsamt in der Albrechtstraße gewesen sein. Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Friedrichshafen, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften am Alarm-Ort waren, konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Eriskirch

Graffiti versprüht - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Schuhgeschäfts in der Friedrichshafener Straße und eine Garagenwand im Enzianweg mit Graffiti beschmiert haben, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Sachbeschädigung. Der durch die blaue Sprühfarbe entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im vierstelligen Euro-Bereich liegen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Tettnang

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Oberhofer Straße. Ein 50-jähriger Mini-Fahrer war in Richtung Lindauer Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 41 Jahre alte VW-Lenkerin an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Infolge Unachtsamkeit kam es zur Kollision bei der am Wagen des Unfallverursachers etwa 2.000 Euro, am VW rund 2.500 Euro Sachschaden entstand.

Überlingen

Schilder und Lampe von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag diverse Verkehrszeichen und eine rote Lampe von einer Baustelle in der Friedhofstraße gestohlen. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Baustelleneinrichtung geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

8-Jährige von betrunkener Autofahrerin erfasst

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39-jährige Autofahrerin rechnen, nachdem sie sich am Donnerstagmorgen alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hat und gegen 7.30 Uhr eine 8-jährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzte. Die Frau war mit ihrem Citroen auf der Leimbacher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße 33 in Richtung Ravensburg einfahren. Beim Anfahren erkannte sie die von rechts kommende 8-jährige Radlerin nicht und touchierte deren Fahrrad. In der Folge stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin aufmerksam. Da ein Schnelltest knapp 2 Promille ergab, musste die 39-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittler beschlagnahmten ihren Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen sie ein.

Salem

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter berauschender Mittel und Drogenbesitzes haben Ermittler der Polizei Überlingen gegen einen 19-jährigen Autofahrer eingeleitet, der am Dienstagabend im Bereich Neufrach unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest und fanden im Fahrzeug Reste illegaler Substanzen auf. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC, weshalb der junge Mann in eine Klinik gebracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

