Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet

Einen geparkten Mercedes angefahren und sich im Anschluss unerlaubt entfernt hat am Montag zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schmalegger Straße. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, hinterließ Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Oberhofen und Kemmerlang ereignet. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo und zwei Mitfahrern in Richtung Kemmerlang. Kurz vor dem Ortseingang Kemmerlang wollte der 21-Jährige nach links in den dortigen Gemeindeverbindungsweg in Richtung Benzen abbiegen. Dass der VW-Fahrer bremste und abbiegen wollte, sah eine nachfolgende 24-Jährige mit ihrem BMW wohl aufgrund des dichten Nebels an der Unfallstelle zu spät, und fuhr auf den Polo auf. Während die BMW-Lenkerin durch die Kollision schwer verletzt wurde, erlitten ihr 25-jähriger Beifahrer sowie die drei Insassen des VW leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen aufgeladen. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis gegen 15 Uhr gesperrt werden.

Grünkraut

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kemmerlang und Grünkraut entstanden. Eine 23 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr von Menisreute herkommend an die Kreuzung mit der K 7982 heran und hielt an der Stoppstelle an. Beim Losfahren übersah sie den Audi einer 40-Jährigen, die von Kemmerlang in Richtung Grünkraut unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Wagen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Um den Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Weingarten

Polizei klärt Sachbeschädigung

Nach einer Sachbeschädigung im Mai dieses Jahres an den Regenbogenstreifen, die im Stadtgarten als Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung stehen sollten, hat die Polizei nun die Täter ermittelt. Durch intensive Ermittlungen und Zeugenbefragungen konnten die Beamten drei Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 18 Jahre alt waren, überführen. Das Trio gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Hier unsere ursprüngliche Pressemitteilung vom 04.05.2021:

Weingarten

Jugendliche zerstören Regenbogenstreifen

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Weingarten eingeleitet, nachdem Jugendliche am Montag im Stadtgarten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben. Im Rahmen eines Projekts waren am Montagnachmittag sechs bunte Klebestreifen auf den Boden angebracht worden, die als Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung stehen sollten. Zwischen 19.50 und 20.15 Uhr beobachteten Zeugen eine Gruppe aus rund sieben Jugendlichen, die die Klebestreifen mutwillig abrissen und damit Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro anrichteten. Ein Tatverdächtiger soll Angaben der Zeugen zufolge etwa 17 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er soll eine braune Jacke und weiße Schuhe getragen haben. Die Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung zwei Jugendliche vorläufig festnehmen, die - wie sich herausstellte - mit der Tat jedoch nichts zu tun hatten. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Altshausen

Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Eine 53 Jahre alte Jeep-Lenkerin wollte aus Richtung Mendelbeuren kommend nach links in die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei den BMW einer 26-Jährigen, die aus Richtung Altshausen kam. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden die beiden Fahrerinnen verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Aulendorf

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeipostens Altshausen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker eingeleitet. Dieser steht im Verdacht, am Dienstag kurz nach 17 Uhr in der Hauptstraße den Ford C-Max eines 44-Jährigen am Heck gestreift zu haben. Der 44-Jährige parkte zur Unfallzeit rückwärts aus einer Parklücke aus, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Der Unbekannte touchierte den Ford und fuhr mit seinem silbernen VW Golf in Richtung Saulgauer Straße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden am VW in Höhe von etwa 1.800 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 bei der Polizei zu melden.

Fronreute

Spiegel streifen sich bei Überholmanöver - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Glück im Unglück hatte eine 45 Jahre alte Volvo-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der B 32. Die Frau war von Blitzenreute in Richtung Vorsee unterwegs und überholte einen Lkw. Als sie zudem einen vor dem Lastwagen fahrenden Abschleppwagen überholte, kam ihr auf der Gegenspur ein Pkw entgegen. Geistesgegenwärtig fuhr der Lenker des Abschleppfahrzeugs äußerst rechts, sodass eine frontale Kollision der beiden Autos vermieden werden konnte. Die Außenspiegel der beiden Wagen berührten sich dennoch, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Während die 45-Jährige unmittelbar nach der Berührung anhielt, setzte der noch unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt in Richtung Blitzenreute fort. Der Polizeiposten Altshausen bittet den bislang unbekannten Unfallbeteiligten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 26-jährige Fiat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 18 Uhr in Oflings. Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin wollte aus einer Nebenstraße in die Ortsdurchfahrt einbiegen und übersah dabei den Fiat der 26-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW der Unfallverursacherin gedreht, prallte gegen ein Brückengeländer und kam auf dem angrenzenden Fußgängerweg zum Stillstand. Die 26-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Wangen

Betrüger erbeuten Bargeld

In einer Bäckerei in der Herrenstraße haben Unbekannte am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr durch einen sogenannten Wechselfallenschwindel Bargeld erbeutet. Nach dem Kauf eines Gebäckstückes ließ sich einer der Täter mehrere Geldscheine wechseln und ging dabei so geschickt vor, dass er einen Teil der Scheine unbemerkt behielt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Betrugs gegen die zwei unbekannten südländisch aussehenden Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Wangen

Diebe entwenden Zigaretten

Am helllichten Tag haben bislang unbekannte Täter in einem Discounter in der Spinnereistraße Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Unbekannten entriegelten am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr den Plexiglasrollladen an einer unbesetzten Kasse und entwendeten rund 100 Zigarettenschachteln. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Beim Wenden gegen Kleinbus geprallt

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 54-Jähriger am Dienstagmorgen auf der Emmelhofer Straße in Kißlegg. Der ortsfremde Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Herrenstraße und wollte eine am Straßenrand befindliche Bushaltestelle zum Wenden nutzen. Beim Zurücksetzen übersah er jedoch einen hinter seinem Fahrzeug wartenden Kleinbus und fuhr rückwärts auf diesen auf. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Leutkirch

Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss

Mit einer Strafanzeige, einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot muss ein 36-jähriger Autofahrer rechnen, den Beamte der Verkehrspolizei am späten Dienstagabend wegen seiner unsicheren Fahrweise auf der A 96 gestoppt haben. Während der Kontrolle konnten die Polizisten bei dem Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum feststellen. Da der Mann zugab, tagsüber Cannabis konsumiert zu haben und den Beamten eine mitgeführte Kleinstmenge Cannabis übergab, musste er die Polizeistreife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten untersagten dem 36-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn entsprechend an.

Leutkirch

Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall, bei dem die beiden Beteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 465 zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen ereignet. Ein 45-jähriger VW-Fahrer musste verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 48 Jahre alte Mercedes-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

